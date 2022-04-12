***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2022 10:22
***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISFIN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISFIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019427
BIST
13:432.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -9,44
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
13:4314,6862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0241
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6896
En Düşük
14,6447
13:4315,9699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0046
|Açılış
|: 15,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
13:43923,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,51
|Açılış
|: 923,66
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler13:41
|CLEBI
|257,60
|78.893.227
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.439.462
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,23
|318.324.110
|% 8,35
|
|KERVN
|0,65
|2.168.880
|% 8,33
|
|ESCOM
|8,34
|41.642.743
|% 7,20
|
|OYLUM
|2,33
|2.275.449
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|14.506.022
|% -10,00
|
|ACSEL
|37,14
|61.790.943
|% -9,99
|
|IHAAS
|13,65
|25.234.639
|% -9,96
|
|GZNMI
|35,72
|18.642.339
|% -9,57
|
|THYAO
|36,66
|2.836.532.535
|% 1,38
|
|GARAN
|13,63
|1.881.957.073
|% -1,80
|
|SISE
|17,22
|1.640.284.103
|% 0,94
|
|YKBNK
|5,00
|1.535.582.645
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,17
|1.364.846.742
|% -0,12
|
|ODAS
|2,32
|885.836.014
|% 6,42
|
|YKBNK
|5,00
|1.535.582.645
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,68
|797.444.751
|% -2,90
|
|DOHOL
|3,76
|1.092.695.343
|% -4,33
|
|TSKB
|1,68
|376.786.481
|% -3,45
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6840
|14,6898
|% 0,19
|
|Euro
|15,9601
|15,9711
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,0563
|19,1519
|% 0,05
|
|Frank
|15,6805
|15,7750
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9038
|3,9234
|% 0,14
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|2,04
|
|Altın Gr.
|923
|924
|2,43
|
|Cumhuriyet
|6.119
|6.212
|14,00
|
|Tam
|6.091
|6.243
|22,20
|
|Yarım
|2.944
|3.020
|10,74
|
|Çeyrek
|1.477
|1.510
|5,37
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|4,17
|