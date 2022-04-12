***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2022 10:42
***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISFIN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISFIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019439
BIST
13:532.442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -7,02
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
13:5314,6904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0283
|Açılış
|: 14,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6904
En Düşük
14,6447
13:5315,9709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0056
|Açılış
|: 15,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
13:53923,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,82
|Açılış
|: 923,97
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler13:53
|CLEBI
|257,60
|78.934.701
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.439.462
|% 9,97
|
|KERVN
|0,65
|2.168.880
|% 8,33
|
|TSPOR
|6,20
|322.144.914
|% 7,83
|
|ESCOM
|8,36
|41.934.440
|% 7,46
|
|OYLUM
|2,33
|2.344.778
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|14.802.829
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|25.332.864
|% -9,96
|
|GZNMI
|35,68
|19.861.499
|% -9,67
|
|ACSEL
|37,32
|66.969.879
|% -9,55
|
|THYAO
|36,66
|2.854.596.223
|% 1,38
|
|GARAN
|13,62
|1.918.114.599
|% -1,87
|
|SISE
|17,25
|1.650.387.163
|% 1,11
|
|YKBNK
|5,02
|1.611.097.750
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,20
|1.376.855.452
|% 0,06
|
|ODAS
|2,33
|924.824.052
|% 6,88
|
|YKBNK
|5,02
|1.611.097.750
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,68
|798.541.697
|% -2,90
|
|DOHOL
|3,78
|1.103.621.220
|% -3,82
|
|TSKB
|1,68
|383.252.502
|% -3,45
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6853
|14,6904
|% 0,19
|
|Euro
|15,9517
|15,9709
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,0630
|19,1586
|% 0,09
|
|Frank
|15,6822
|15,7767
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9046
|3,9242
|% 0,16
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|2,02
|
|Altın Gr.
|924
|924
|2,84
|
|Cumhuriyet
|6.119
|6.212
|14,00
|
|Tam
|6.092
|6.244
|23,20
|
|Yarım
|2.944
|3.020
|11,22
|
|Çeyrek
|1.477
|1.510
|5,61
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|4,57
|