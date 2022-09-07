***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2022 10:38
***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISFIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060872
BIST
11:403.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -13,30
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
11:4018,2392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
11:4018,0887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0374
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
11:40999,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,76
|Açılış
|: 999,13
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler11:38
|ORGE
|12,98
|49.831.747
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|CUSAN
|14,15
|21.445.646
|% 9,95
|
|ZRGYO
|4,53
|81.479.908
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|7.498.197
|% -9,97
|
|ISFIN
|8,19
|30.916.324
|% -7,46
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|ALKA
|66,00
|25.955.538
|% -6,45
|
|FADE
|9,41
|110.173.676
|% -4,95
|
|YKBNK
|8,02
|3.617.058.126
|% -3,14
|
|AKBNK
|15,02
|2.853.431.236
|% -3,53
|
|THYAO
|73,90
|2.417.092.155
|% 0,34
|
|EKGYO
|4,62
|1.823.332.585
|% 2,44
|
|GARAN
|25,30
|1.590.392.175
|% -2,24
|
|YKBNK
|8,02
|3.617.058.126
|% -3,14
|
|EKGYO
|4,62
|1.823.332.585
|% 2,44
|
|AKBNK
|15,02
|2.853.431.236
|% -3,53
|
|ISCTR
|10,31
|1.554.598.860
|% -2,09
|
|VAKBN
|10,78
|1.549.035.247
|% 6,94
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2311
|18,2396
|% 0,03
|
|Euro
|18,0894
|18,0962
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,9218
|21,0267
|% -0,06
|
|Frank
|18,4891
|18,6005
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8383
|4,8625
|% 0,07
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|2,39
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,66
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.760
|6.851
|11,00
|
|Yarım
|3.294
|3.344
|5,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,22
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,08
|
|B. Petrol
|92,10
|92,10
|-0,73
|
Seans Raporu
11:38
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