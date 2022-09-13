***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 12:38
***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISFIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062567
BIST
12:413.624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -25,12
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.617
12:4118,2501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0350
|Açılış
|: 18,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2501
En Düşük
18,2119
12:4118,5470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0983
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5542
En Düşük
18,4317
12:411.013,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.013,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.013,64
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler12:39
|ROYAL
|6,93
|339.799
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|109.184.460
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,38
|18.466.342
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.031.441
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|ASUZU
|264,90
|43.886.778
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,40
|111.890.700
|% -8,83
|
|TSPOR
|4,78
|83.751.168
|% -6,27
|
|ZRGYO
|5,05
|93.213.491
|% -5,25
|
|AKBNK
|18,83
|6.214.072.823
|% 7,54
|
|THYAO
|76,30
|5.362.728.850
|% 1,80
|
|YKBNK
|9,69
|5.170.688.588
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,07
|5.158.959.702
|% -3,82
|
|ASELS
|32,88
|3.323.565.934
|% 1,99
|
|YKBNK
|9,69
|5.170.688.588
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,34
|2.531.627.592
|% -0,19
|
|ISCTR
|12,07
|5.158.959.702
|% -3,82
|
|AKBNK
|18,83
|6.214.072.823
|% 7,54
|
|KRDMD
|15,71
|2.793.681.187
|% 2,61
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2424
|18,2454
|% 0,17
|
|Euro
|18,5392
|18,5493
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,2983
|21,4051
|% 0,31
|
|Frank
|19,1268
|19,2420
|% 0,49
|
|Riyal
|4,8390
|4,8632
|% 0,06
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|2,98
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|2,51
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.883
|11,00
|
|Tam
|6.819
|6.865
|9,00
|
|Yarım
|3.322
|3.356
|6,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.678
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,83
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,00
|
|B. Petrol
|94,97
|94,97
|0,97
|