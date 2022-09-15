***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 15:45
***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISFIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063331
BIST
15:493.409
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -37,48
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.402
15:4918,2679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0389
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
15:4918,3145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1099
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
15:49992,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,87
|Açılış
|: 992,67
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
988,01
BIST En Aktif Hisseler15:47
|MERKO
|5,39
|74.190.307
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|397.315.342
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|66.357.007
|% 9,96
|
|KAPLM
|80,05
|32.498.758
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,33
|107.569.136
|% 9,89
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.221.426
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|VAKBN
|11,54
|2.361.602.985
|% -9,98
|
|NTHOL
|11,92
|138.616.558
|% -9,97
|
|PGSUS
|253,90
|432.164.084
|% 0,87
|
|ODAS
|5,39
|278.752.804
|% 2,08
|
|AGHOL
|99,70
|238.746.888
|% 4,78
|
|TKNSA
|12,40
|202.478.537
|% -1,67
|
|BERA
|17,99
|192.419.672
|% 1,81
|
|IHLGM
|0,93
|81.143.031
|% 5,68
|
|MOBTL
|2,53
|126.930.224
|% 5,42
|
|HLGYO
|3,15
|144.977.629
|% -2,48
|
|HDFGS
|2,50
|60.146.876
|% 6,38
|
|HUNER
|4,28
|99.479.259
|% 3,38
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2584
|18,2669
|% 0,21
|
|Euro
|18,3074
|18,3217
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,9231
|21,0280
|% -0,30
|
|Frank
|18,9956
|19,1100
|% 0,64
|
|Riyal
|4,8463
|4,8706
|% 0,21
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|-6,53
|
|Altın Gr.
|988
|989
|-6,87
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-63,00
|
|Tam
|6.695
|6.757
|-35,00
|
|Yarım
|3.262
|3.303
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,51
|19,53
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,36
|92,36
|-1,74
|
Seans Raporu
15:47
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