***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2022 11:31
***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISFIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064838
BIST
11:223.322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 26,44
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.290
11:2218,4048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0862
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4059
En Düşük
18,3035
11:2217,9734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0679
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9537
11:22985,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,34
|Açılış
|: 985,23
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler11:19
|ULKER
|21,78
|133.533.245
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|6.427.967
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|123.227.391
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,92
|77.773.461
|% 7,99
|
|MEGAP
|3,92
|77.773.461
|% 7,99
|
|ULUFA
|7,11
|37.904.414
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|6.353.503
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|4.663.076
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|9.999.195
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|23.310.497
|% -9,91
|
|THYAO
|71,90
|1.484.462.765
|% 0,84
|
|SAHOL
|27,78
|851.096.651
|% 1,91
|
|EKGYO
|4,06
|778.397.038
|% 0,74
|
|VAKBN
|7,76
|656.590.867
|% 0,13
|
|HALKB
|7,81
|615.408.454
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,06
|778.397.038
|% 0,74
|
|VAKBN
|7,76
|656.590.867
|% 0,13
|
|HALKB
|7,81
|615.408.454
|% 0,13
|
|CEMAS
|1,67
|105.169.534
|% 7,74
|
|YKBNK
|7,16
|426.706.210
|% 0,28
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3957
|18,4027
|% 0,46
|
|Euro
|17,9606
|17,9725
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,4976
|20,6004
|% -0,24
|
|Frank
|18,6995
|18,8121
|% 0,20
|
|Riyal
|4,8787
|4,9031
|% 0,56
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|-6,86
|
|Altın Gr.
|985
|985
|1,58
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.659
|6.747
|-15,00
|
|Yarım
|3.245
|3.293
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.646
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,50
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,02
|
|B. Petrol
|89,12
|89,12
|-1,34
|
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