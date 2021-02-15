***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.02.2021 17:46
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 15.02.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,
Şirketimizin 2021 yılında bağımsız dış denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesi ve yapılacak Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909685
BIST
17:361.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 23,11
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.562
En Düşük
1.547
17:366,9549
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,0808
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
17:368,4350
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0910
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4300
17:36406,91
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -5,15
|Açılış
|: 406,91
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,20
BIST En Aktif Hisseler17:36
|VAKFN
|12,32
|12.591.245
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.319.939
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|KRGYO
|6,92
|200.592.054
|% -8,95
|
|KOZAL
|153,40
|4.224.557.857
|% 6,38
|
|SASA
|37,86
|1.703.098.384
|% 9,99
|
|THYAO
|12,34
|1.191.878.313
|% 2,83
|
|PETKM
|5,14
|974.409.670
|% 3,21
|
|GUBRF
|73,20
|954.179.212
|% 5,86
|
|EKGYO
|2,54
|503.720.084
|% 0,79
|
|PETKM
|5,14
|974.409.670
|% 3,21
|
|SKBNK
|1,46
|215.507.292
|% 1,39
|
|ALBRK
|2,32
|307.176.148
|% 3,57
|
|GSDHO
|2,73
|360.781.718
|% 1,11
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9513
|6,9549
|% -1,15
|
|Euro
|8,4315
|8,4350
|% -1,07
|
|Sterlin
|9,6358
|9,6841
|% -0,83
|
|Frank
|7,7738
|7,8207
|% -1,06
|
|Riyal
|1,8480
|1,8573
|% -1,18
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-1,52
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-5,47
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,11
|63,11
|0,68
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:49XU100
Endeks 1, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 24, 626.00 milyon TL de
-
17:49ISKPL
Yüzde 9.94 oranında artışla 35.16 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 015, 650 adet işlem
-
17:48NUHCM
Yüzde 9.99 oranında artışla 57.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 892, 103 adet işlem
-
17:47LIDFA
Yüzde 9.92 oranında artışla 4.32 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 048, 436 adet işlem
-
17:45BERA
Yüzde 9.45 oranında artışla 28.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 214, 146 adet işlem