***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2021 10:54
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Genel Kurul tarafından
2021 yılına ilişkin bağımsız denetim hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) firmasından alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921696
BIST
12:451.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,46
|Açılış
|: 1.393
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|Önceki Kapanış
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1.401
En Düşük
1.380
12:458,3478
En Yüksek
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|: 1,81%
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|Açılış
|: 8,3000
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|Önceki Kapanış
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8,3671
En Düşük
8,1884
12:459,8111
En Yüksek
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|: 9,7500
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|Önceki Kapanış
|: 9,5950
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9,6398
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|Açılış
|: 454,93
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|Önceki Kapanış
|: 450,94
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457,10
En Düşük
450,73
BIST En Aktif Hisseler12:45
|CMBTN
|337,20
|5.742.516
|% 9,98
|
|LUKSK
|80,50
|8.675.455
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,16
|17.524.846
|% 9,95
|
|BLCYT
|17,24
|72.593.209
|% 9,95
|
|AYES
|14,15
|679.808
|% 9,95
|
|TACTR
|21,60
|95.796
|% -10,00
|
|SANEL
|5,10
|1.455.699
|% -8,60
|
|QNBFL
|109,00
|426.299
|% -8,40
|
|UMPAS
|2,03
|260.756
|% -6,88
|
|KSTUR
|296,60
|43.600
|% -6,44
|
|FROTO
|194,70
|705.143.654
|% 5,24
|
|GARAN
|6,83
|504.021.556
|% -0,87
|
|THYAO
|12,54
|465.522.861
|% 0,48
|
|BJKAS
|7,75
|405.686.158
|% 6,16
|
|EKGYO
|1,94
|381.692.482
|% -4,43
|
|EKGYO
|1,94
|381.692.482
|% -4,43
|
|IHLGM
|1,11
|117.503.297
|% -2,63
|
|GARAN
|6,83
|504.021.556
|% -0,87
|
|OSTIM
|3,09
|199.704.118
|% 3,34
|
|YKBNK
|2,19
|124.961.455
|% 0,00
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3431
|8,3478
|% 1,81
|
|Euro
|9,7992
|9,8111
|% 1,48
|
|Sterlin
|11,4388
|11,4962
|% 1,77
|
|Frank
|8,8123
|8,8654
|% 1,47
|
|Riyal
|2,2160
|2,2271
|% 1,76
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-15,33
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.008
|3.054
|36,00
|
|Tam
|2.990
|3.067
|31,17
|
|Yarım
|1.445
|1.484
|15,08
|
|Çeyrek
|725
|742
|7,54
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,56
|0,07
|
|B. Petrol
|64,72
|64,72
|-0,20
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