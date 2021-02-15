***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
15.02.2021 15:34
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca "İş Finansal Kiralama A.Ş. Bilgilendirme Politikası" nın güncellenmesine ve yeni halinin Ek'teki şekliyle onaylanarak ilgili mevzuat uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909643
BIST
17:121.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 19,23
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
17:126,9554
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0803
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
17:128,4373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0887
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4300
17:12406,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -5,59
|Açılış
|: 406,47
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,20
BIST En Aktif Hisseler17:12
|VAKFN
|12,32
|12.588.707
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.058.670
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|148,70
|3.435.427.261
|% 3,12
|
|SASA
|37,86
|1.699.176.202
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.139.589.199
|% 2,75
|
|GUBRF
|73,15
|899.121.731
|% 5,78
|
|PETKM
|5,12
|810.337.466
|% 2,81
|
|EKGYO
|2,54
|417.854.556
|% 0,79
|
|PETKM
|5,12
|810.337.466
|% 2,81
|
|ALBRK
|2,32
|292.782.394
|% 3,57
|
|GSDHO
|2,73
|351.522.760
|% 1,11
|
|SKBNK
|1,45
|164.529.413
|% 0,69
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9515
|6,9554
|% -1,14
|
|Euro
|8,4337
|8,4373
|% -1,04
|
|Sterlin
|9,6393
|9,6876
|% -0,79
|
|Frank
|7,7763
|7,8231
|% -1,03
|
|Riyal
|1,8490
|1,8582
|% -1,13
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,46
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-5,59
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,62
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|0,74
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:26ECZYT
Yüzde 6.98 oranında artışla 48.74 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 104, 574 adet işlem
-
17:25ANELE
Yüzde 5.90 oranında artışla 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 032, 659 adet işlem
-
17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 99 artarak (% 1.10 ) 1, 646
-
17:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, TRKCM
-
17:24XU100
Endeks 1, 558 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 22, 399.00 milyon TL de