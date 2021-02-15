***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca "İş Finansal Kiralama A.Ş. Bilgilendirme Politikası" nın güncellenmesine ve yeni halinin Ek'teki şekliyle onaylanarak ilgili mevzuat uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909643BIST