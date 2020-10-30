***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler695.303 0 0 1.938 0 -73 0 0 16.300 0 214.092 -40.085 197.537 65.568 1.150.580TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye23 695.303 0 0 1.938 0 -73 0 0 16.300 0 214.092 -40.085 197.537 65.568 1.150.580Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 27.927 0 0 0 102.899 12.169 143.015Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.989 15.548 -197.537 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.989 15.548 -197.537 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler695.303 0 0 1.938 0 -73 0 0 0 44.247 0 0 396.081 -24.537 102.899 77.737 1.293.595Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler695.303 0 0 1.938 -588 0 0 55.960 0 396.081 -24.537 84.292 65.484 1.273.933TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye23 695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 55.960 0 396.081 -24.537 84.292 65.484 1.273.933Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 75.006 0 0 0 136.868 15.445 227.319Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.019 6.273 -84.292 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.019 6.273 -84.292 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 0 130.966 0 0 474.100 -18.264 136.868 80.929 1.501.252Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ29 601.855 754.994 203.333 243.498FAKTORİNG GELİRLERİ221.633 399.043 68.169 127.719Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler214.517 386.561 65.353 128.126İskontolu66.023 55.009 21.228 21.562Diğer148.494 331.552 44.125 106.564Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar7.116 12.482 2.816 -407İskontolu3.071 1.726 1.006 762Diğer4.045 10.756 1.810 -1.169FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ380.222 355.951 135.164 115.779Finansal Kiralama Gelirleri379.594 355.239 134.898 115.561Faaliyet Kiralaması Gelirleri628 712 266 218Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)32 -336.917 -684.017 -109.839 -185.693Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-284.394 -371.602 -90.223 -115.085Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-388 -289 -148 -68İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-40.784 -280.374 -14.273 -61.781Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-11.351 -31.752 -5.195 -8.759BRÜT KAR (ZARAR)264.938 70.977 93.494 57.805ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)30 -67.419 -60.697 -21.607 -19.021Personel Giderleri-44.696 -39.461 -14.129 -12.325Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-1.499 -1.443 -529 -364Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-21.224 -19.793 -6.949 -6.332Diğer0 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)197.519 10.280 71.887 38.784DİĞER FAALİYET GELİRLERİ31 219.522 491.375 81.688 32.998Bankalardan Alınan Faizler777 7.642 509 1.160Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 69 0 69Temettü Gelirleri6.812 4.380 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı38 0 17 0Türev Finansal İşlemler Karı32.247 293.046 1.680 63.868Kambiyo İşlemleri Karı127.451 133.345 64.194 -42.253Diğer52.197 52.893 15.288 10.154KARŞILIK GİDERLERİ33 -149.633 -166.825 -23.662 -20.090Özel Karşılıklar0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-149.633 -166.825 -23.662 -20.090Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -78.591 -187.283 -25.320 31.511Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-72.008 -183.227 -29.410 32.019Kambiyo İşlemleri Zararı0 0 5.762 0Diğer-6.583 -4.056 -1.672 -508NET FAALİYET KARI (ZARARI)188.817 147.547 104.593 83.203BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)188.817 147.547 104.593 83.203SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)35 -46.223 -35.943 -19.513 -16.921Cari Vergi Karşılığı-60.333 -27.742 -23.508 -12.374Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -8.201 0 -4.547Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi14.110 0 3.995 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)142.594 111.604 85.080 66.282DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI142.594 111.604 85.080 66.282Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.726 8.705 2.000 5.828Ana Ortaklık Payları136.868 102.899 83.080 60.454Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00200000 0,00120000 0,00150000 0,00090000Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00200000 0,00120000 0,00150000 0,00090000Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı332.265 120.659Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri587.745 725.325Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-353.554 -714.020Alınan Temettüler6.812 4.380Alınan Ücret ve Komisyonlar7.116 12.482Elde Edilen Diğer Kazançlar18.842 22.713Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar31 33.355 30.249Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-39.989 -36.080Ödenen Vergiler21 -56.541 -30.143Diğer128.479 105.753Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-786.892 1.460.284Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-946.071 233.944Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-369.891 492.656Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-161.414 48.135Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)3.248 1.278Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)348.337 745.510Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)338.899 -61.239Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-454.627 1.580.943YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11,12 -12.427 -4.164Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11,12 518 188Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-11.909 -3.976FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.100.687 4.046.526Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-662.376 -5.563.746İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit438.311 -1.517.220Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-1.241 -800Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-29.466 58.947Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 421.727 272.557Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 392.261 331.504Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)142.594 111.604 85.080 66.282DİĞER KAPSAMLI GELİRLER84.725 31.411 53.209 16.270Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar84.725 31.411 53.209 16.270Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri84.725 31.411 53.209 16.270Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)227.319 143.015 138.289 82.552Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 9.589 382.673 392.262 2.078 419.650 421.728GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 901 0 901 951 0 951TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 0 0 0 0 1.388 1.388GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 171.004 0 171.004 86.279 0 86.279İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.450.126 5.288.362 10.738.488 3.966.344 4.319.071 8.285.415Faktoring Alacakları8 3.358.760 721.406 4.080.166 2.545.266 614.482 3.159.748İskontolu Faktoring Alacakları (Net)662.637 379.851 1.042.488 623.702 141.297 764.999Diğer Faktoring Alacakları2.696.123 341.555 3.037.678 1.921.564 473.185 2.394.749Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)9 1.934.552 4.703.650 6.638.202 1.253.324 3.754.306 5.007.630Finansal Kiralama Alacakları2.390.545 5.208.585 7.599.130 1.540.524 4.189.793 5.730.317Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)-455.993 -504.935 -960.928 -287.200 -435.487 -722.687İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar8,9 547.861 8.689 556.550 563.946 15.894 579.840Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-391.047 -145.383 -536.430 -396.192 -65.611 -461.803ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 18.142 0 18.142 12.417 0 12.417MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 4.878 0 4.878 3.965 0 3.965YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI21 2.266 0 2.266 18.019 0 18.019ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI13 47.181 0 47.181 33.071 0 33.071DİĞER AKTİFLER15 92.117 309.177 401.294 70.510 152.567 223.077ARA TOPLAM5.796.204 5.980.212 11.776.416 4.193.634 4.892.676 9.086.310SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)14 2.378 0 2.378 1.989 0 1.989Satış Amaçlı2.378 0 2.378 1.989 0 1.989Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI5.798.582 5.980.212 11.778.794 4.195.623 4.892.676 9.088.299YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 3.884.768 4.935.6FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR18 3.928 160 4.088 383 457 840İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)19 805.973 0 805.973 369.966 0 369.966GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6 0 31.435 31.435 0 10.723 10.723KARŞILIKLAR20 16.400 6.565 22.965 13.844 4.704 18.548Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı12.717 0 12.717 11.434 0 11.434Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar3.683 6.565 10.248 2.410 4.704 7.114CARİ VERGİ BORCU21 23.538 0 23.538 20.637 0 20.637ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER17 79.035 490.082 569.117 97.570 125.438 223.008ARA TOPLAM4.813.642 5.463.900 10.277.542 3.719.823 4.094.543 7.814.366SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR1.501.252 0 1.501.252 1.273.933 0 1.273.933Ödenmiş Sermaye23 695.303 0 695.303 695.303 0 695.303Sermaye Yedekleri23 1.938 0 1.938 1.938 0 1.938Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.938 0 1.938 1.938 0 1.938Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23 -588 0 -588 -588 0 -588Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23 130.966 0 130.966 55.960 0 55.960Kar Yedekleri24 474.100 0 474.100 396.081 0 396.081Yasal Yedekler56.130 0 56.130 51.004 0 51.004Statü Yedekleri417.970 0 417.970 0 0 0Olağanüstü Yedekler0 0 0 345.077 0 345.077Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar118.604 0 118.604 59.755 0 59.755Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı25 -18.264 0 -18.264 -24.537 0 -24.537Dönem Net Kâr veya Zararı136.868 0 136.868 84.292 0 84.292Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 80.929 0 80.929 65.484 0 65.484YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI6.314.894 5.463.900 11.778.794 4.993.756 4.094.543 9.088.299Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ57.846 495.732 553.578 58.645 253.234 311.879RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ135.798 82.944 218.742 126.107 80.548 206.655ALINAN TEMİNATLAR38 43.711.580 78.255.261 121.966.841 37.002.683 56.303.541 93.306.224VERİLEN TEMİNATLAR26 582.966 17.975 600.941 109.903 39.345 149.248TAAHHÜTLER279.627 793.118 1.072.745 111.157 372.388 483.545Cayılamaz Taahhütler0 226.840 226.840 0 53.434 53.434Cayılabilir Taahhütler279.627 566.278 845.905 111.157 318.954 430.111Kiralama Taahhütleri279.627 566.278 845.905 111.157 318.954 430.111Finansal Kiralama Taahhütleri279.627 566.278 845.905 111.157 318.954 430.111Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR26 411.667 445.513 857.180 797.431 886.085 1.683.516Alım Satım Amaçlı İşlemler411.667 445.513 857.180 797.431 886.085 1.683.516Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri411.667 445.513 857.180 797.431 886.085 1.683.516EMANET KIYMETLER497.052 142.577 639.629 444.387 112.766 557.153NAZIM HESAPLAR TOPLAMI45.676.536 80.233.120 125.909.656 38.650.313 58.047.907 96.698.220http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885112BIST