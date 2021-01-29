***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
29.01.2021 18:50
0 0 0 16.300 0 0 214.092 -40.085 197.537 65.568 1.150.580
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
23 695.303 0 0 1.938 0 -73 0 0 0 16.300 0 0 214.092 -40.085 197.537 65.568 1.150.580
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -515 0 0 0 39.660 0 0 0 0 84.292 -84 123.353
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.989 15.548 -197.537 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.989 15.548 -197.537 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 0 55.960 0 0 396.081 -24.537 84.292 65.484 1.273.933
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 0 55.960 0 0 396.081 -24.537 84.292 65.484 1.273.933
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
23 695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 0 55.960 0 0 396.081 -24.537 84.292 65.484 1.273.933
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 325 0 0 0 207.499 0 0 0 0 197.586 38.355 443.765
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.019 6.273 -84.292 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.019 6.273 -84.292 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -263 0 0 0 263.459 0 0 474.100 -18.264 197.586 103.839 1.717.698
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29 884.338 958.285
FAKTORİNG GELİRLERİ
348.306 477.229
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
337.177 462.780
İskontolu
106.553 73.557
Diğer
230.624 389.223
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.129 14.449
İskontolu
4.801 2.572
Diğer
6.328 11.877
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
536.032 481.056
Finansal Kiralama Gelirleri
535.043 480.187
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
989 869
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
32 -505.291 -799.155
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-411.117 -467.275
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-523 -327
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-76.416 -295.902
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-17.235 -35.651
BRÜT KAR (ZARAR)
379.047 159.130
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -90.297 -80.161
Personel Giderleri
-58.738 -51.783
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-2.180 -1.273
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-29.328 -27.105
Diğer
-51 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
288.750 78.969
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 259.167 557.714
Bankalardan Alınan Faizler
1.565 8.169
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
6.812 4.380
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
131 213
Türev Finansal İşlemler Karı
46.453 291.492
Kambiyo İşlemleri Karı
116.418 175.055
Diğer
87.788 78.405
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -196.876 -312.295
Özel Karşılıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-196.876 -312.295
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -78.245 -215.844
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-61.674 -197.634
Kambiyo İşlemleri Zararı
-7.881 0
Diğer
-8.690 -18.210
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
272.796 108.544
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
272.796 108.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
35 -63.175 -29.334
Cari Vergi Karşılığı
-78.858 -34.738
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -1.625
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
15.683 7.029
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
209.621 79.210
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
209.621 79.210
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 12.035 -5.082
Ana Ortaklık Payları
197.586 84.292
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,28000000 0,12000000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,28000000 0,12000000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
399.201 253.288
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
850.981 946.466
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-472.993 -822.253
Alınan Temettüler
6.812 4.380
Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.129 14.449
Elde Edilen Diğer Kazançlar
29.114 40.982
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
31 58.674 37.423
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-52.601 -47.379
Ödenen Vergiler
21 -79.944 -42.409
Diğer
48.029 121.629
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.188.182 1.783.688
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-1.299.022 -665.414
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-1.006.141 502.794
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-170.141 29.678
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.794 840
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.070.046 1.901.300
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
214.282 14.490
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-788.981 2.036.976
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
800 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -14.205 -4.774
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11,12 526 293
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-12.879 -4.481
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.486.941 2.711.972
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-730.033 -4.595.964
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
756.908 -1.883.992
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.550 667
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-39.402 149.170
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 421.727 272.557
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 382.325 421.727
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
209.621 79.210
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
234.144 44.143
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
325 -515
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
402 -650
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-77 135
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
233.819 44.658
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
233.819 44.658
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
443.765 123.353
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 17.169 365.156 382.325 2.078 419.650 421.728
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 3.186 0 3.186 951 0 951
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 6.098 6.098 0 1.388 1.388
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 319.297 0 319.297 86.279 0 86.279
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.783.681 5.788.145 11.571.826 3.966.344 4.319.071 8.285.415
Faktoring Alacakları
8 3.258.710 1.158.430 4.417.140 2.545.266 614.482 3.159.748
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.126.688 415.468 1.542.156 623.702 141.297 764.999
Diğer Faktoring Alacakları
2.132.022 742.962 2.874.984 1.921.564 473.185 2.394.749
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
9 2.383.394 4.778.593 7.161.987 1.253.324 3.754.306 5.007.630
Finansal Kiralama Alacakları
2.995.236 5.272.830 8.268.066 1.540.524 4.189.793 5.730.317
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-611.842 -494.237 -1.106.079 -287.200 -435.487 -722.687
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
8,9 541.249 9.488 550.737 563.946 15.894 579.840
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-399.672 -158.366 -558.038 -396.192 -65.611 -461.803
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 18.126 0 18.126 12.417 0 12.417
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 4.718 0 4.718 3.965 0 3.965
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
21 3.601 0 3.601 18.019 0 18.019
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 48.677 0 48.677 33.071 0 33.071
DİĞER AKTİFLER
15 169.454 231.246 400.700 70.510 152.567 223.077
ARA TOPLAM
6.367.909 6.390.645 12.758.554 4.193.634 4.892.676 9.086.310
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
14 2.058 0 2.058 1.989 0 1.989
Satış Amaçlı
2.058 0 2.058 1.989 0 1.989
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
6.369.967 6.390.645 12.760.612 4.195.623 4.892.676 9.088.299
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
16 3.616.879 5.790.629 9.407.508 3.217.423 3.953.221 7.170.644
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 3.519 115 3.634 383 457 840
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 1.146.096 0 1.146.096 369.966 0 369.966
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 5.915 5.915 0 10.723 10.723
KARŞILIKLAR
20 17.147 6.412 23.559 13.844 4.704 18.548
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
14.217 0 14.217 11.434 0 11.434
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.930 6.412 9.342 2.410 4.704 7.114
CARİ VERGİ BORCU
21 18.660 0 18.660 20.637 0 20.637
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 104.419 333.123 437.542 97.570 125.438 223.008
ARA TOPLAM
4.906.720 6.136.194 11.042.914 3.719.823 4.094.543 7.814.366
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
1.717.698 0 1.717.698 1.273.933 0 1.273.933
Ödenmiş Sermaye
23 695.303 0 695.303 695.303 0 695.303
Sermaye Yedekleri
23 1.938 0 1.938 1.938 0 1.938
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.938 0 1.938 1.938 0 1.938
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 -263 0 -263 -588 0 -588
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 263.459 0 263.459 55.960 0 55.960
Kar Yedekleri
24 474.100 0 474.100 396.081 0 396.081
Yasal Yedekler
56.130 0 56.130 51.004 0 51.004
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
417.970 0 417.970 345.077 0 345.077
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
179.322 0 179.322 59.755 0 59.755
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
25 -18.264 0 -18.264 -24.537 0 -24.537
Dönem Net Kâr veya Zararı
197.586 0 197.586 84.292 0 84.292
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 103.839 0 103.839 65.484 0 65.484
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.624.418 6.136.194 12.760.612 4.993.756 4.094.543 9.088.299
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
61.791 410.811 472.602 58.645 253.234 311.879
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
225.283 119.935 345.218 126.107 80.548 206.655
ALINAN TEMİNATLAR
38 46.662.956 73.920.723 120.583.679 37.002.683 56.303.541 93.306.224
VERİLEN TEMİNATLAR
26 945.079 31.821 976.900 109.903 39.345 149.248
TAAHHÜTLER
297.757 824.940 1.122.697 111.157 372.388 483.545
Cayılamaz Taahhütler
0 220.765 220.765 0 53.434 53.434
Cayılabilir Taahhütler
297.757 604.175 901.932 111.157 318.954 430.111
Kiralama Taahhütleri
297.757 604.175 901.932 111.157 318.954 430.111
Finansal Kiralama Taahhütleri
297.757 604.175 901.932 111.157 318.954 430.111
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26 182.765 184.312 367.077 797.431 886.085 1.683.516
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
182.765 184.312 367.077 797.431 886.085 1.683.516
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
182.765 184.312 367.077 797.431 886.085 1.683.516
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
781.364 137.396 918.760 444.387 112.766 557.153
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
49.156.995 75.629.938 124.786.933 38.650.313 58.047.907 96.698.220
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906377
BIST