***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









0 0 0 16.300 0 0 214.092 -40.085 197.537 65.568 1.150.580TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye23 695.303 0 0 1.938 0 -73 0 0 0 16.300 0 0 214.092 -40.085 197.537 65.568 1.150.580Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -515 0 0 0 39.660 0 0 0 0 84.292 -84 123.353Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.989 15.548 -197.537 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.989 15.548 -197.537 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 0 55.960 0 0 396.081 -24.537 84.292 65.484 1.273.933Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 0 55.960 0 0 396.081 -24.537 84.292 65.484 1.273.933TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye23 695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 0 55.960 0 0 396.081 -24.537 84.292 65.484 1.273.933Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 325 0 0 0 207.499 0 0 0 0 197.586 38.355 443.765Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.019 6.273 -84.292 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.019 6.273 -84.292 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler695.303 0 0 1.938 0 -263 0 0 0 263.459 0 0 474.100 -18.264 197.586 103.839 1.717.698Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ29 884.338 958.285FAKTORİNG GELİRLERİ348.306 477.229Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler337.177 462.780İskontolu106.553 73.557Diğer230.624 389.223Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar11.129 14.449İskontolu4.801 2.572Diğer6.328 11.877FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ536.032 481.056Finansal Kiralama Gelirleri535.043 480.187Faaliyet Kiralaması Gelirleri989 869Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)32 -505.291 -799.155Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-411.117 -467.275Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-523 -327İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-76.416 -295.902Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-17.235 -35.651BRÜT KAR (ZARAR)379.047 159.130ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)30 -90.297 -80.161Personel Giderleri-58.738 -51.783Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-2.180 -1.273Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-29.328 -27.105Diğer-51 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)288.750 78.969DİĞER FAALİYET GELİRLERİ31 259.167 557.714Bankalardan Alınan Faizler1.565 8.169Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri6.812 4.380Sermaye Piyasası İşlemleri Karı131 213Türev Finansal İşlemler Karı46.453 291.492Kambiyo İşlemleri Karı116.418 175.055Diğer87.788 78.405KARŞILIK GİDERLERİ33 -196.876 -312.295Özel Karşılıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-196.876 -312.295Genel Karşılıklar0 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -78.245 -215.844Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-61.674 -197.634Kambiyo İşlemleri Zararı-7.881 0Diğer-8.690 -18.210NET FAALİYET KARI (ZARARI)272.796 108.544BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)272.796 108.544SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)35 -63.175 -29.334Cari Vergi Karşılığı-78.858 -34.738Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -1.625Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi15.683 7.029SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)209.621 79.210DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI209.621 79.210Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 12.035 -5.082Ana Ortaklık Payları197.586 84.292Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,28000000 0,12000000Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,28000000 0,12000000Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı399.201 253.288Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri850.981 946.466Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-472.993 -822.253Alınan Temettüler6.812 4.380Alınan Ücret ve Komisyonlar11.129 14.449Elde Edilen Diğer Kazançlar29.114 40.982Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar31 58.674 37.423Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-52.601 -47.379Ödenen Vergiler21 -79.944 -42.409Diğer48.029 121.629Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.188.182 1.783.688Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-1.299.022 -665.414Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-1.006.141 502.794Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-170.141 29.678Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)2.794 840Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.070.046 1.901.300Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)214.282 14.490Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-788.981 2.036.976YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)800 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11,12 -14.205 -4.774Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11,12 526 293Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-12.879 -4.481FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.486.941 2.711.972Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-730.033 -4.595.964İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit756.908 -1.883.992Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi5.550 667Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-39.402 149.170Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 421.727 272.557Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 382.325 421.727Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)209.621 79.210DİĞER KAPSAMLI GELİRLER234.144 44.143Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar325 -515Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)402 -650Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-77 135Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar233.819 44.658Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri233.819 44.658Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)443.765 123.353Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 17.169 365.156 382.325 2.078 419.650 421.728GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 3.186 0 3.186 951 0 951TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 0 6.098 6.098 0 1.388 1.388GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 319.297 0 319.297 86.279 0 86.279İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.783.681 5.788.145 11.571.826 3.966.344 4.319.071 8.285.415Faktoring Alacakları8 3.258.710 1.158.430 4.417.140 2.545.266 614.482 3.159.748İskontolu Faktoring Alacakları (Net)1.126.688 415.468 1.542.156 623.702 141.297 764.999Diğer Faktoring Alacakları2.132.022 742.962 2.874.984 1.921.564 473.185 2.394.749Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)9 2.383.394 4.778.593 7.161.987 1.253.324 3.754.306 5.007.630Finansal Kiralama Alacakları2.995.236 5.272.830 8.268.066 1.540.524 4.189.793 5.730.317Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)-611.842 -494.237 -1.106.079 -287.200 -435.487 -722.687İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar8,9 541.249 9.488 550.737 563.946 15.894 579.840Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-399.672 -158.366 -558.038 -396.192 -65.611 -461.803ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 18.126 0 18.126 12.417 0 12.417MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 4.718 0 4.718 3.965 0 3.965YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI21 3.601 0 3.601 18.019 0 18.019ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI13 48.677 0 48.677 33.071 0 33.071DİĞER AKTİFLER15 169.454 231.246 400.700 70.510 152.567 223.077ARA TOPLAM6.367.909 6.390.645 12.758.554 4.193.634 4.892.676 9.086.310SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)14 2.058 0 2.058 1.989 0 1.989Satış Amaçlı2.058 0 2.058 1.989 0 1.989Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI6.369.967 6.390.645 12.760.612 4.195.623 4.892.676 9.088.299YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 3.616.879 5.790.629 9.407.508 3.217.423 3.953.221 7.170.644FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR18 3.519 115 3.634 383 457 840İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)19 1.146.096 0 1.146.096 369.966 0 369.966GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6 0 5.915 5.915 0 10.723 10.723KARŞILIKLAR20 17.147 6.412 23.559 13.844 4.704 18.548Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı14.217 0 14.217 11.434 0 11.434Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.930 6.412 9.342 2.410 4.704 7.114CARİ VERGİ BORCU21 18.660 0 18.660 20.637 0 20.637ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER17 104.419 333.123 437.542 97.570 125.438 223.008ARA TOPLAM4.906.720 6.136.194 11.042.914 3.719.823 4.094.543 7.814.366SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR1.717.698 0 1.717.698 1.273.933 0 1.273.933Ödenmiş Sermaye23 695.303 0 695.303 695.303 0 695.303Sermaye Yedekleri23 1.938 0 1.938 1.938 0 1.938Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.938 0 1.938 1.938 0 1.938Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23 -263 0 -263 -588 0 -588Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23 263.459 0 263.459 55.960 0 55.960Kar Yedekleri24 474.100 0 474.100 396.081 0 396.081Yasal Yedekler56.130 0 56.130 51.004 0 51.004Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler417.970 0 417.970 345.077 0 345.077Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar179.322 0 179.322 59.755 0 59.755Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı25 -18.264 0 -18.264 -24.537 0 -24.537Dönem Net Kâr veya Zararı197.586 0 197.586 84.292 0 84.292Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 103.839 0 103.839 65.484 0 65.484YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI6.624.418 6.136.194 12.760.612 4.993.756 4.094.543 9.088.299Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ61.791 410.811 472.602 58.645 253.234 311.879RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ225.283 119.935 345.218 126.107 80.548 206.655ALINAN TEMİNATLAR38 46.662.956 73.920.723 120.583.679 37.002.683 56.303.541 93.306.224VERİLEN TEMİNATLAR26 945.079 31.821 976.900 109.903 39.345 149.248TAAHHÜTLER297.757 824.940 1.122.697 111.157 372.388 483.545Cayılamaz Taahhütler0 220.765 220.765 0 53.434 53.434Cayılabilir Taahhütler297.757 604.175 901.932 111.157 318.954 430.111Kiralama Taahhütleri297.757 604.175 901.932 111.157 318.954 430.111Finansal Kiralama Taahhütleri297.757 604.175 901.932 111.157 318.954 430.111Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR26 182.765 184.312 367.077 797.431 886.085 1.683.516Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler182.765 184.312 367.077 797.431 886.085 1.683.516Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri182.765 184.312 367.077 797.431 886.085 1.683.516Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER781.364 137.396 918.760 444.387 112.766 557.153NAZIM HESAPLAR TOPLAMI49.156.995 75.629.938 124.786.933 38.650.313 58.047.907 96.698.220http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906377BIST