***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
29.04.2022 18:24
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
695.303 263.459 0 474.100 179.322 0 103.839 1.717.698
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
23 695.303 0 0 1.938 0 -263 0 0 263.459 0 474.100 179.322 0 103.430 1.717.698
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -37.279 0 0 0 107.244 3.495 73.460
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -175 0 0 0 0 0 -1.294 0 0 -409 -1.878
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.322 -179.322 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.322 -179.322 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.763 0 -263 0 0 226.180 0 652.128 0 107.244 106.925 1.789.280
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
695.303 0 0 1.763 0 -187 0 0 0 652.128 0 310.063 140.425 2.139.443
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 339.948 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
23 695.303 0 0 1.763 0 -187 0 0 -58.254 0 652.128 0 310.063 140.425 2.139.443
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.903 4.891 70.540
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 302.239 7.824 -310.063 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 -310.063 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 -281.694 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.763 0 -187 0 0 281.694 0 954.367 7.824 123.903 145.316 2.209.983
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29 606.273 324.293
FAKTORİNG GELİRLERİ
290.559 144.872
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
275.756 141.108
İskontolu
123.328 60.931
Diğer
152.428 80.177
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
14.803 3.764
İskontolu
5.848 1.893
Diğer
8.955 1.871
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
315.714 179.421
Finansal Kiralama Gelirleri
315.143 179.099
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
571 322
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
32 -382.177 -276.223 -150.326
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
0 0
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-239 -212
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-89.512 -44.125
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-16.203 -10.696
BRÜT KAR (ZARAR)
224.096 118.934
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -43.336 -26.855
Personel Giderleri
-28.273 -17.603
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-3.069 -878
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-11.994 -7.664
Diğer
0 -710
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
180.760 92.079
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 232.710 136.345
Bankalardan Alınan Faizler
899 744
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
9.733 17.274
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
39 8
Türev Finansal İşlemler Karı
86.081 11.641
Kambiyo İşlemleri Karı
98.881 32.479
Diğer
37.077 74.199
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -108.489 -60.111
Özel Karşılıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-108.489 -60.111
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -113.017 -24.828
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-110.310 -21.317
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 -3
Diğer
-2.707 -3.508
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
191.964 143.485
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
191.964 143.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
35 -56.054 -27.248
Cari Vergi Karşılığı
-66.966 -44.075
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
10.912 16.827
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
135.910 116.237
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
135.910 116.237
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 12.007 8.993
Ana Ortaklık Payları
123.903 107.244
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00180000 0,00150000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00180000 0,00150000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00180000 0,00150000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00180000 0,00150000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
313.639 339.373
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
564.305 324.825
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-364.115 -183.963
Alınan Temettüler
9.733 17.274
Alınan Ücret ve Komisyonlar
14.803 3.764
Elde Edilen Diğer Kazançlar
15.646 56.650
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
31 21.431 17.549
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-23.563 -15.386
Ödenen Vergiler
21 -84.352 -18.660
Diğer
159.751 137.320
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.592.745 -64.012
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-752.223 -36.884
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-506.545 -234.557
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-299.516 -238.554
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.588 1.307
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-92.492 161.463
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
56.443 283.213
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.279.106 275.361
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -14.097
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11-12 -18.053 -3.911
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11-12 237 18
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-3 -1.469
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-17.819 -19.459
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.468.708 1.404.486
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.311.224 -1.514.781
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.157.484 -110.295
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-192 -197
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-139.633 145.410
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 471.500 382.325
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 331.867 527.735
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
135.910 116.237
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-65.370 -42.776
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-65.370 -42.776
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-65.370 -42.776
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
70.540 73.461
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 91.765 240.104 331.869 41.649 429.853 471.502
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 1.467 1.467 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 339.495 0 339.495 404.862 0 404.862
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.008.132 11.242.771 20.250.903 8.267.951 9.777.376 18.045.327
Faktoring Alacakları
8 5.231.200 2.248.974 7.480.174 4.874.483 1.797.516 6.671.999
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.943.498 1.007.912 2.951.410 1.657.216 657.468 2.314.684
Diğer Faktoring Alacakları
3.287.702 1.241.062 4.528.764 3.217.267 1.140.048 4.357.315
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0 0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
9 3.737.484 9.093.762 12.831.246 3.309.893 8.063.052 11.372.945
Finansal Kiralama Alacakları
4.993.799 9.924.737 14.918.536 4.308.928 8.799.222 13.108.150
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-1.256.315 -830.975 -2.087.290 -999.035 -736.170 -1.735.205
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
8-9 546.648 286.254 832.902 522.228 283.277 805.505
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-507.200 -386.219 -893.419 -438.653 -366.469 -805.122
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 37.980 0 37.980 23.277 0 23.277
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 7.286 0 7.286 7.032 0 7.032
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
21 849 0 849 12.390 0 12.390
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 99.982 0 99.982 89.070 0 89.070
DİĞER AKTİFLER
15 179.831 1.452.421 1.632.252 259.391 1.063.226 1.322.617
ARA TOPLAM
9.765.320 12.936.763 22.702.083 9.105.622 11.270.455 20.376.077
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
14 793 0 793 838 0 838
Satış Amaçlı
793 0 793 838 0 838
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
9.766.113 12.936.763 22.702.876 9.106.460 11.270.455 20.376.915
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
16 5.377.176 10.991.621 16.368.797 5.578.976 9.790.324 15.369.300
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 4.495 0 4.495 2.907 0 2.907
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 2.827.636 0 2.827.636 1.658.151 0 1.658.151
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 107.958 107.958 0 84.615 84.615
KARŞILIKLAR
20 22.625 11.616 34.241 18.518 10.461 28.979
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
20.613 0 20.613 17.567 0 17.567
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.012 11.616 13.628 951 10.461 11.412
CARİ VERGİ BORCU
21 76.471 0 76.471 84.352 0 84.352
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 132.687 940.608 1.073.295 136.602 872.566 1.009.168
ARA TOPLAM
8.441.090 12.051.803 20.492.893 7.479.506 10.757.966 18.237.472
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
2.209.983 0 2.209.983 2.139.443 0 2.139.443
Ödenmiş Sermaye
23 695.303 0 695.303 695.303 0 695.303
Sermaye Yedekleri
23 1.763 0 1.763 1.763 0 1.763
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.763 0 1.763 1.763 0 1.763
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 -187 0 -187 -187 0 -187
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 281.694 0 281.694 339.948 0 339.948
Kar Yedekleri
24 954.367 0 954.367 652.128 0 652.128
Yasal Yedekler
80.210 0 80.210 65.098 0 65.098
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
874.157 0 874.157 587.030 0 587.030
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
131.727 0 131.727 310.063 0 310.063
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
25 7.824 0 7.824 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
123.903 0 123.903 310.063 0 310.063
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 145.316 0 145.316 140.425 0 140.425
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
10.651.073 12.051.803 22.702.876 9.618.949 10.757.966 20.376.915
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
23.922 1.117.127 1.141.049 24.850 758.099 782.949
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
806.113 165.496 971.609 549.788 146.412 696.200
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
38 71.265.277 158.756.588 230.021.865 64.004.709 136.089.099 200.093.808
VERİLEN TEMİNATLAR
26 2.309.697 0 2.309.697 1.398.072 0 1.398.072
TAAHHÜTLER
492.087 3.767.963 4.260.050 596.435 3.052.604 3.649.039
Cayılamaz Taahhütler
0 927.270 927.270 0 860.394 860.394
Cayılabilir Taahhütler
492.087 2.840.693 3.332.780 596.435 2.192.210 2.788.645
Kiralama Taahhütleri
492.087 2.840.693 3.332.780 596.435 2.192.210 2.788.645
Finansal Kiralama Taahhütleri
492.087 2.840.693 3.332.780 596.435 2.192.210 2.788.645
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26 461.644 963.160 1.424.804 227.459 284.923 512.382
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
461.644 963.160 1.424.804 227.459 284.923 512.382
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
461.644 963.160 1.424.804 227.459 284.923 512.382
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
1.899.786 387.697 2.287.483 1.606.281 316.735 1.923.016
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
77.258.526 165.158.031 242.416.557 68.407.594 140.647.872 209.055.466
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025840
BIST