***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler695.303 263.459 0 474.100 179.322 0 103.839 1.717.698TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye23 695.303 0 0 1.938 0 -263 0 0 263.459 0 474.100 179.322 0 103.430 1.717.698Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -37.279 0 0 0 107.244 3.495 73.460Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -175 0 0 0 0 0 -1.294 0 0 -409 -1.878Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.322 -179.322 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.322 -179.322 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler695.303 0 0 1.763 0 -263 0 0 226.180 0 652.128 0 107.244 106.925 1.789.280Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler695.303 0 0 1.763 0 -187 0 0 0 652.128 0 310.063 140.425 2.139.443TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 339.948 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye23 695.303 0 0 1.763 0 -187 0 0 -58.254 0 652.128 0 310.063 140.425 2.139.443Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.903 4.891 70.540Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 302.239 7.824 -310.063 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 -310.063 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 -281.694 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler695.303 0 0 1.763 0 -187 0 0 281.694 0 954.367 7.824 123.903 145.316 2.209.983Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ29 606.273 324.293FAKTORİNG GELİRLERİ290.559 144.872Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler275.756 141.108İskontolu123.328 60.931Diğer152.428 80.177Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar14.803 3.764İskontolu5.848 1.893Diğer8.955 1.871FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ315.714 179.421Finansal Kiralama Gelirleri315.143 179.099Faaliyet Kiralaması Gelirleri571 322Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları0 0Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)32 -382.177 -276.223 -150.326Kullanılan Kredilere Verilen Faizler0 0Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-239 -212Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-89.512 -44.125İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-16.203 -10.696BRÜT KAR (ZARAR)224.096 118.934ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)30 -43.336 -26.855Personel Giderleri-28.273 -17.603Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-3.069 -878Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-11.994 -7.664Diğer0 -710BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)180.760 92.079DİĞER FAALİYET GELİRLERİ31 232.710 136.345Bankalardan Alınan Faizler899 744Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri9.733 17.274Sermaye Piyasası İşlemleri Karı39 8Türev Finansal İşlemler Karı86.081 11.641Kambiyo İşlemleri Karı98.881 32.479Diğer37.077 74.199KARŞILIK GİDERLERİ33 -108.489 -60.111Özel Karşılıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-108.489 -60.111Genel Karşılıklar0 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -113.017 -24.828Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-110.310 -21.317Kambiyo İşlemleri Zararı0 -3Diğer-2.707 -3.508NET FAALİYET KARI (ZARARI)191.964 143.485BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)191.964 143.485SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)35 -56.054 -27.248Cari Vergi Karşılığı-66.966 -44.075Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi10.912 16.827SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)135.910 116.237DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI135.910 116.237Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 12.007 8.993Ana Ortaklık Payları123.903 107.244Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00180000 0,00150000Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00180000 0,00150000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00180000 0,00150000Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00180000 0,00150000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı313.639 339.373Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri564.305 324.825Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-364.115 -183.963Alınan Temettüler9.733 17.274Alınan Ücret ve Komisyonlar14.803 3.764Elde Edilen Diğer Kazançlar15.646 56.650Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar31 21.431 17.549Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-23.563 -15.386Ödenen Vergiler21 -84.352 -18.660Diğer159.751 137.320Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.592.745 -64.012Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-752.223 -36.884Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-506.545 -234.557Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-299.516 -238.554Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)1.588 1.307Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-92.492 161.463Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)56.443 283.213Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.279.106 275.361YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -14.097Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11-12 -18.053 -3.911Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11-12 237 18Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-3 -1.469Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-17.819 -19.459FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.468.708 1.404.486Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.311.224 -1.514.781İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.157.484 -110.295Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-192 -197Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-139.633 145.410Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 471.500 382.325Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 331.867 527.735Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)135.910 116.237DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-65.370 -42.776Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-65.370 -42.776Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-65.370 -42.776Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)70.540 73.461Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 91.765 240.104 331.869 41.649 429.853 471.502GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 0 1.467 1.467 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 339.495 0 339.495 404.862 0 404.862İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)9.008.132 11.242.771 20.250.903 8.267.951 9.777.376 18.045.327Faktoring Alacakları8 5.231.200 2.248.974 7.480.174 4.874.483 1.797.516 6.671.999İskontolu Faktoring Alacakları (Net)1.943.498 1.007.912 2.951.410 1.657.216 657.468 2.314.684Diğer Faktoring Alacakları3.287.702 1.241.062 4.528.764 3.217.267 1.140.048 4.357.315Tasarruf Finansman Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Fon Havuzundan0 0 0 0 0 0Özkaynaklardan0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)9 3.737.484 9.093.762 12.831.246 3.309.893 8.063.052 11.372.945Finansal Kiralama Alacakları4.993.799 9.924.737 14.918.536 4.308.928 8.799.222 13.108.150Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)-1.256.315 -830.975 -2.087.290 -999.035 -736.170 -1.735.205İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar8-9 546.648 286.254 832.902 522.228 283.277 805.505Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-507.200 -386.219 -893.419 -438.653 -366.469 -805.122ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 37.980 0 37.980 23.277 0 23.277MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 7.286 0 7.286 7.032 0 7.032YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI21 849 0 849 12.390 0 12.390ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI13 99.982 0 99.982 89.070 0 89.070DİĞER AKTİFLER15 179.831 1.452.421 1.632.252 259.391 1.063.226 1.322.617ARA TOPLAM9.765.320 12.936.763 22.702.083 9.105.622 11.270.455 20.376.077SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)14 793 0 793 838 0 838Satış Amaçlı793 0 793 838 0 838Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI9.766.113 12.936.763 22.702.876 9.106.460 11.270.455 20.376.915YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 5.377.176 10.991.621 16.368.797 5.578.976 9.790.324 15.369.300FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR18 4.495 0 4.495 2.907 0 2.907İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)19 2.827.636 0 2.827.636 1.658.151 0 1.658.151GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6 0 107.958 107.958 0 84.615 84.615KARŞILIKLAR20 22.625 11.616 34.241 18.518 10.461 28.979Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı20.613 0 20.613 17.567 0 17.567Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.012 11.616 13.628 951 10.461 11.412CARİ VERGİ BORCU21 76.471 0 76.471 84.352 0 84.352ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER17 132.687 940.608 1.073.295 136.602 872.566 1.009.168ARA TOPLAM8.441.090 12.051.803 20.492.893 7.479.506 10.757.966 18.237.472SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR2.209.983 0 2.209.983 2.139.443 0 2.139.443Ödenmiş Sermaye23 695.303 0 695.303 695.303 0 695.303Sermaye Yedekleri23 1.763 0 1.763 1.763 0 1.763Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.763 0 1.763 1.763 0 1.763Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23 -187 0 -187 -187 0 -187Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23 281.694 0 281.694 339.948 0 339.948Kar Yedekleri24 954.367 0 954.367 652.128 0 652.128Yasal Yedekler80.210 0 80.210 65.098 0 65.098Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler874.157 0 874.157 587.030 0 587.030Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar131.727 0 131.727 310.063 0 310.063Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı25 7.824 0 7.824 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı123.903 0 123.903 310.063 0 310.063Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 145.316 0 145.316 140.425 0 140.425YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI10.651.073 12.051.803 22.702.876 9.618.949 10.757.966 20.376.915Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ23.922 1.117.127 1.141.049 24.850 758.099 782.949RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ806.113 165.496 971.609 549.788 146.412 696.200TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR38 71.265.277 158.756.588 230.021.865 64.004.709 136.089.099 200.093.808VERİLEN TEMİNATLAR26 2.309.697 0 2.309.697 1.398.072 0 1.398.072TAAHHÜTLER492.087 3.767.963 4.260.050 596.435 3.052.604 3.649.039Cayılamaz Taahhütler0 927.270 927.270 0 860.394 860.394Cayılabilir Taahhütler492.087 2.840.693 3.332.780 596.435 2.192.210 2.788.645Kiralama Taahhütleri492.087 2.840.693 3.332.780 596.435 2.192.210 2.788.645Finansal Kiralama Taahhütleri492.087 2.840.693 3.332.780 596.435 2.192.210 2.788.645Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR26 461.644 963.160 1.424.804 227.459 284.923 512.382Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler461.644 963.160 1.424.804 227.459 284.923 512.382Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri461.644 963.160 1.424.804 227.459 284.923 512.382Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER1.899.786 387.697 2.287.483 1.606.281 316.735 1.923.016NAZIM HESAPLAR TOPLAMI77.258.526 165.158.031 242.416.557 68.407.594 140.647.872 209.055.466http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025840BIST