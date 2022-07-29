***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler695.303 0 0 1.938 0 -263 0 0 0 263.459 0 0 474.100 -18.264 197.586 103.839 1.717.698TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye23 695.303 0 0 1.938 0 -263 0 0 0 263.459 0 0 474.100 -18.264 197.586 103.839 1.717.698Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -59.271 0 0 0 0 157.071 6.384 104.184Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -175 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.294 0 0 -409 -1.878Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.322 18.264 -197.586 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.322 18.264 -197.586 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler695.303 0 0 1.763 0 -263 0 0 0 204.188 0 0 652.128 0 157.071 109.814 1.820.004Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler695.303 0 0 1.763 0 -187 0 0 0 339.948 0 0 652.128 0 310.063 140.425 2.139.443TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye23 695.303 0 0 1.763 0 -187 0 0 0 339.948 0 0 652.128 0 310.063 140.425 2.139.443Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63.425 0 0 0 0 447.054 25.980 409.609Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302.239 7.824 -310.063 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302.239 7.824 -310.063 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler695.303 0 0 1.763 0 -187 0 0 0 276.523 0 0 954.367 7.824 447.054 166.405 2.549.052Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ29 1.320.663 684.353 714.390 360.060FAKTORİNG GELİRLERİ628.842 305.079 338.283 160.207Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler598.894 297.007 323.138 155.899İskontolu280.709 132.147 157.381 71.216Diğer318.185 164.860 165.757 84.683Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar29.948 8.072 15.145 4.308İskontolu11.719 3.735 5.871 1.842Diğer18.229 4.337 9.274 2.466FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ691.821 379.274 376.107 199.853Finansal Kiralama Gelirleri690.711 378.587 375.568 199.488Faaliyet Kiralaması Gelirleri1.110 687 539 365Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları0 0 0 0Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)32 -866.205 -438.640 -484.028 -233.281Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-606.578 -324.147 -330.355 -173.821Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-497 -396 -258 -184İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-223.836 -95.418 -134.324 -51.293Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-35.294 -18.679 -19.091 -7.983BRÜT KAR (ZARAR)454.458 245.713 230.362 126.779ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)30 -86.443 -53.362 -43.107 -26.507Personel Giderleri-58.089 -34.195 -29.816 -16.592Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-3.402 -1.109 -333 -231Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-24.948 -17.348 -12.954 -9.684Diğer-4 -710 -4 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)368.015 192.351 187.255 100.272DİĞER FAALİYET GELİRLERİ31 585.616 166.450 352.906 30.105Bankalardan Alınan Faizler1.537 1.835 638 1.091Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri19.463 17.274 9.730 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı50 30 11 22Türev Finansal İşlemler Karı98.341 11.641 12.260 0Kambiyo İşlemleri Karı391.154 47.161 292.273 14.682Diğer75.071 88.509 37.994 14.310KARŞILIK GİDERLERİ33 -149.303 -112.493 -40.814 -52.382Özel Karşılıklar0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-149.303 -112.493 -40.814 -52.382Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -186.662 -31.095 -73.645 -6.267Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-180.668 -27.482 -70.358 -6.165Kambiyo İşlemleri Zararı-10 -5 -10 -2Diğer-5.984 -3.608 -3.277 -100NET FAALİYET KARI (ZARARI)617.666 215.213 425.702 71.728BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)617.666 215.213 425.702 71.728SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)35 -136.885 -43.574 -80.831 -16.326Cari Vergi Karşılığı-150.039 -81.234 -83.073 -37.159Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi13.154 37.660 2.242 20.833SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)480.781 171.639 344.871 55.402DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI480.781 171.639 344.871 55.402Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar33.727 14.568 21.720 5.575Ana Ortaklık Payları447.054 157.071 323.151 49.827Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00640000 0,00230000 0,00460000 0,00070000Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00640000 0,00230000 0,00460000 0,00070000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00640000 0,00230000 0,00460000 0,00070000Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00640000 0,00230000 0,00460000 0,00070000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı429.709 382.701Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri1.180.031 677.174Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-707.813 -396.657Alınan Temettüler19.463 17.274Alınan Ücret ve Komisyonlar29.948 8.072Elde Edilen Diğer Kazançlar39.590 68.303Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar31 35.481 20.206Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-50.374 -28.977Ödenen Vergiler21 -150.980 -61.224Diğer34.363 78.530Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-2.198.289 -963.269Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-1.724.033 -140.765Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-1.222.919 -424.370Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) AzalışDiğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.511.859 -452.652Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)2.613 529Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.011.217 -133.768Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)246.692 187.757Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.768.580 -580.568YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -3.429Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 10.472Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11,12 -34.446 -8.087Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller445 28Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-2 871Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-34.003 -145FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit11.994.169 3.351.970Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-10.267.969 -2.711.726İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.726.200 640.244Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-182 -1.185Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-76.565 58.346Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 471.500 382.325Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 394.935 440.671Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)480.781 171.639 344.871 55.402DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-71.172 -67.455 -5.802 -24.679Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-71.172 -67.455 -5.802 -24.679Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-71.172 -67.455 -5.802 -24.679Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)409.609 104.184 339.069 30.723Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 245.062 149.874 394.936 41.649 429.853 471.502GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 1.497 0 1.497 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 0 8.725 8.725 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 333.692 0 333.692 404.862 0 404.862İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.371.861 12.839.808 23.211.669 8.267.951 9.777.376 18.045.327Faktoring Alacakları8 6.363.180 2.463.260 8.826.440 4.874.483 1.797.516 6.671.999İskontolu Faktoring Alacakları (Net)2.178.150 676.303 2.854.453 1.657.216 657.468 2.314.684Diğer Faktoring Alacakları4.185.030 1.786.957 5.971.987 3.217.267 1.140.048 4.357.315Tasarruf Finansman Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Fon Havuzundan0 0 0 0 0 0Özkaynaklardan0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)9 4.057.408 10.494.042 14.551.450 3.309.893 8.063.052 11.372.945Finansal Kiralama Alacakları5.484.629 11.467.415 16.952.044 4.308.928 8.799.222 13.108.150Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)-1.427.221 -973.373 -2.400.594 -999.035 -736.170 -1.735.205İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar8,9 435.856 320.552 756.408 522.228 283.277 805.505Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-484.583 -438.046 -922.629 -438.653 -366.469 -805.122ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 49.976 0 49.976 23.277 0 23.277MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 7.728 0 7.728 7.032 0 7.032YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI21 269 0 269 686 0 686ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI13 102.224 0 102.224 89.070 0 89.070DİĞER AKTİFLER15 331.065 2.505.388 2.836.453 271.095 1.063.226 1.334.321ARA TOPLAM11.443.374 15.503.795 26.947.169 9.105.622 11.270.455 20.376.077SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)14 760 0 760 838 0 838Satış Amaçlı760 0 760 838 0 838Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI11.444.134 15.503.795 26.947.929 9.106.460 11.270.455 20.376.915YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 6.942.961 12.558.651 19.501.612 5.578.976 9.790.324 15.369.300FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR18 5.520 0 5.520 2.907 0 2.907İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)19 3.461.861 0 3.461.861 1.658.151 0 1.658.151GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6 0 37.559 37.559 0 84.615 84.615KARŞILIKLAR20 23.855 12.290 36.145 18.518 10.461 28.979Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı21.071 0 21.071 17.567 0 17.567Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.784 12.290 15.074 951 10.461 11.412CARİ VERGİ BORCU21 85.829 0 85.829 84.352 0 84.352ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER17 199.613 1.070.738 1.270.351 136.602 872.566 1.009.168ARA TOPLAM10.719.639 13.679.238 24.398.877 7.479.506 10.757.966 18.237.472SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR2.549.052 0 2.549.052 2.139.443 0 2.139.443Ödenmiş Sermaye23 695.303 0 695.303 695.303 0 695.303Sermaye Yedekleri23 1.763 0 1.763 1.763 0 1.763Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.763 0 1.763 1.763 0 1.763Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23 -187 0 -187 -187 0 -187Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23 276.523 0 276.523 339.948 0 339.948Kar Yedekleri24 954.367 0 954.367 652.128 0 652.128Yasal Yedekler80.210 0 80.210 65.098 0 65.098Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler874.157 0 874.157 587.030 0 587.030Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar454.878 0 454.878 310.063 0 310.063Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı25 7.824 0 7.824 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı447.054 0 447.054 310.063 0 310.063Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 166.405 0 166.405 140.425 0 140.425YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI13.268.691 13.679.238 26.947.929 9.618.949 10.757.966 20.376.915Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ40.276 1.149.322 1.189.598 24.850 758.099 782.949RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ863.854 228.457 1.092.311 549.788 146.412 696.200TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR38 80.950.941 190.384.403 271.335.344 64.004.709 136.089.099 200.093.808VERİLEN TEMİNATLAR26 2.851.868 1.666 2.853.534 1.398.072 1.853 1.399.925TAAHHÜTLER871.602 5.296.033 6.167.635 596.435 3.052.604 3.649.039Cayılamaz Taahhütler0 921.614 921.614 0 860.394 860.394Cayılabilir Taahhütler871.602 4.374.419 5.246.021 596.435 2.192.210 2.788.645Kiralama Taahhütleri871.602 5.246.021 596.435 2.192.210 2.788.645Finansal Kiralama Taahhütleri871.602 4.374.419 5.246.021 596.435 2.192.210 2.788.645Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR26 1.133.723 1.140.914 2.274.637 227.459 284.923 512.382Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.133.723 1.140.914 2.274.637 227.459 284.923 512.382Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri1.133.723 1.140.914 2.274.637 227.459 284.923 512.382Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER2.074.548 380.231 2.454.779 1.606.281 316.735 1.923.016NAZIM HESAPLAR TOPLAMI88.786.812 198.581.026 287.367.838 68.407.594 140.649.725 209.057.319http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049537BIST