***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
29.07.2022 19:20
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -263 0 0 0 263.459 0 0 474.100 -18.264 197.586 103.839 1.717.698
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
23 695.303 0 0 1.938 0 -263 0 0 0 263.459 0 0 474.100 -18.264 197.586 103.839 1.717.698
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -59.271 0 0 0 0 157.071 6.384 104.184
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -175 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.294 0 0 -409 -1.878
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.322 18.264 -197.586 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.322 18.264 -197.586 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.763 0 -263 0 0 0 204.188 0 0 652.128 0 157.071 109.814 1.820.004
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
695.303 0 0 1.763 0 -187 0 0 0 339.948 0 0 652.128 0 310.063 140.425 2.139.443
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
23 695.303 0 0 1.763 0 -187 0 0 0 339.948 0 0 652.128 0 310.063 140.425 2.139.443
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63.425 0 0 0 0 447.054 25.980 409.609
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302.239 7.824 -310.063 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302.239 7.824 -310.063 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.763 0 -187 0 0 0 276.523 0 0 954.367 7.824 447.054 166.405 2.549.052
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29 1.320.663 684.353 714.390 360.060
FAKTORİNG GELİRLERİ
628.842 305.079 338.283 160.207
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
598.894 297.007 323.138 155.899
İskontolu
280.709 132.147 157.381 71.216
Diğer
318.185 164.860 165.757 84.683
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
29.948 8.072 15.145 4.308
İskontolu
11.719 3.735 5.871 1.842
Diğer
18.229 4.337 9.274 2.466
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
691.821 379.274 376.107 199.853
Finansal Kiralama Gelirleri
690.711 378.587 375.568 199.488
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
1.110 687 539 365
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
32 -866.205 -438.640 -484.028 -233.281
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-606.578 -324.147 -330.355 -173.821
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-497 -396 -258 -184
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-223.836 -95.418 -134.324 -51.293
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-35.294 -18.679 -19.091 -7.983
BRÜT KAR (ZARAR)
454.458 245.713 230.362 126.779
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -86.443 -53.362 -43.107 -26.507
Personel Giderleri
-58.089 -34.195 -29.816 -16.592
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-3.402 -1.109 -333 -231
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-24.948 -17.348 -12.954 -9.684
Diğer
-4 -710 -4 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
368.015 192.351 187.255 100.272
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 585.616 166.450 352.906 30.105
Bankalardan Alınan Faizler
1.537 1.835 638 1.091
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
19.463 17.274 9.730 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
50 30 11 22
Türev Finansal İşlemler Karı
98.341 11.641 12.260 0
Kambiyo İşlemleri Karı
391.154 47.161 292.273 14.682
Diğer
75.071 88.509 37.994 14.310
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -149.303 -112.493 -40.814 -52.382
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-149.303 -112.493 -40.814 -52.382
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -186.662 -31.095 -73.645 -6.267
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-180.668 -27.482 -70.358 -6.165
Kambiyo İşlemleri Zararı
-10 -5 -10 -2
Diğer
-5.984 -3.608 -3.277 -100
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
617.666 215.213 425.702 71.728
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
617.666 215.213 425.702 71.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
35 -136.885 -43.574 -80.831 -16.326
Cari Vergi Karşılığı
-150.039 -81.234 -83.073 -37.159
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
13.154 37.660 2.242 20.833
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
480.781 171.639 344.871 55.402
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
480.781 171.639 344.871 55.402
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.727 14.568 21.720 5.575
Ana Ortaklık Payları
447.054 157.071 323.151 49.827
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00640000 0,00230000 0,00460000 0,00070000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00640000 0,00230000 0,00460000 0,00070000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00640000 0,00230000 0,00460000 0,00070000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00640000 0,00230000 0,00460000 0,00070000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
429.709 382.701
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
1.180.031 677.174
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-707.813 -396.657
Alınan Temettüler
19.463 17.274
Alınan Ücret ve Komisyonlar
29.948 8.072
Elde Edilen Diğer Kazançlar
39.590 68.303
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
31 35.481 20.206
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-50.374 -28.977
Ödenen Vergiler
21 -150.980 -61.224
Diğer
34.363 78.530
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.198.289 -963.269
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-1.724.033 -140.765
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-1.222.919 -424.370
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.511.859 -452.652
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.613 529
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.011.217 -133.768
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
246.692 187.757
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.768.580 -580.568
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -3.429
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 10.472
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -34.446 -8.087
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
445 28
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-2 871
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-34.003 -145
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
11.994.169 3.351.970
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-10.267.969 -2.711.726
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.726.200 640.244
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-182 -1.185
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-76.565 58.346
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 471.500 382.325
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 394.935 440.671
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
480.781 171.639 344.871 55.402
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-71.172 -67.455 -5.802 -24.679
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-71.172 -67.455 -5.802 -24.679
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-71.172 -67.455 -5.802 -24.679
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
409.609 104.184 339.069 30.723
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 245.062 149.874 394.936 41.649 429.853 471.502
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 1.497 0 1.497 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 8.725 8.725 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 333.692 0 333.692 404.862 0 404.862
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.371.861 12.839.808 23.211.669 8.267.951 9.777.376 18.045.327
Faktoring Alacakları
8 6.363.180 2.463.260 8.826.440 4.874.483 1.797.516 6.671.999
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
2.178.150 676.303 2.854.453 1.657.216 657.468 2.314.684
Diğer Faktoring Alacakları
4.185.030 1.786.957 5.971.987 3.217.267 1.140.048 4.357.315
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0 0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
9 4.057.408 10.494.042 14.551.450 3.309.893 8.063.052 11.372.945
Finansal Kiralama Alacakları
5.484.629 11.467.415 16.952.044 4.308.928 8.799.222 13.108.150
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-1.427.221 -973.373 -2.400.594 -999.035 -736.170 -1.735.205
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
8,9 435.856 320.552 756.408 522.228 283.277 805.505
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-484.583 -438.046 -922.629 -438.653 -366.469 -805.122
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 49.976 0 49.976 23.277 0 23.277
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 7.728 0 7.728 7.032 0 7.032
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
21 269 0 269 686 0 686
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 102.224 0 102.224 89.070 0 89.070
DİĞER AKTİFLER
15 331.065 2.505.388 2.836.453 271.095 1.063.226 1.334.321
ARA TOPLAM
11.443.374 15.503.795 26.947.169 9.105.622 11.270.455 20.376.077
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
14 760 0 760 838 0 838
Satış Amaçlı
760 0 760 838 0 838
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
11.444.134 15.503.795 26.947.929 9.106.460 11.270.455 20.376.915
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
16 6.942.961 12.558.651 19.501.612 5.578.976 9.790.324 15.369.300
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 5.520 0 5.520 2.907 0 2.907
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 3.461.861 0 3.461.861 1.658.151 0 1.658.151
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 37.559 37.559 0 84.615 84.615
KARŞILIKLAR
20 23.855 12.290 36.145 18.518 10.461 28.979
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21.071 0 21.071 17.567 0 17.567
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.784 12.290 15.074 951 10.461 11.412
CARİ VERGİ BORCU
21 85.829 0 85.829 84.352 0 84.352
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 199.613 1.070.738 1.270.351 136.602 872.566 1.009.168
ARA TOPLAM
10.719.639 13.679.238 24.398.877 7.479.506 10.757.966 18.237.472
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
2.549.052 0 2.549.052 2.139.443 0 2.139.443
Ödenmiş Sermaye
23 695.303 0 695.303 695.303 0 695.303
Sermaye Yedekleri
23 1.763 0 1.763 1.763 0 1.763
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.763 0 1.763 1.763 0 1.763
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 -187 0 -187 -187 0 -187
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 276.523 0 276.523 339.948 0 339.948
Kar Yedekleri
24 954.367 0 954.367 652.128 0 652.128
Yasal Yedekler
80.210 0 80.210 65.098 0 65.098
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
874.157 0 874.157 587.030 0 587.030
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
454.878 0 454.878 310.063 0 310.063
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
25 7.824 0 7.824 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
447.054 0 447.054 310.063 0 310.063
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 166.405 0 166.405 140.425 0 140.425
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.268.691 13.679.238 26.947.929 9.618.949 10.757.966 20.376.915
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
40.276 1.149.322 1.189.598 24.850 758.099 782.949
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
863.854 228.457 1.092.311 549.788 146.412 696.200
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
38 80.950.941 190.384.403 271.335.344 64.004.709 136.089.099 200.093.808
VERİLEN TEMİNATLAR
26 2.851.868 1.666 2.853.534 1.398.072 1.853 1.399.925
TAAHHÜTLER
871.602 5.296.033 6.167.635 596.435 3.052.604 3.649.039
Cayılamaz Taahhütler
0 921.614 921.614 0 860.394 860.394
Cayılabilir Taahhütler
871.602 4.374.419 5.246.021 596.435 2.192.210 2.788.645
Kiralama Taahhütleri
871.602 5.246.021 596.435 2.192.210 2.788.645
Finansal Kiralama Taahhütleri
871.602 4.374.419 5.246.021 596.435 2.192.210 2.788.645
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26 1.133.723 1.140.914 2.274.637 227.459 284.923 512.382
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.133.723 1.140.914 2.274.637 227.459 284.923 512.382
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
1.133.723 1.140.914 2.274.637 227.459 284.923 512.382
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
2.074.548 380.231 2.454.779 1.606.281 316.735 1.923.016
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
88.786.812 198.581.026 287.367.838 68.407.594 140.649.725 209.057.319
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049537
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