***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler695.303 0 0 1.938 0 -263 0 0 263.459 0 474.100 -18.264 197.586 103.839 1.717.698TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye23 695.303 0 0 1.938 0 -263 0 0 263.459 0 474.100 -18.264 197.586 103.839 1.717.698Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -73.969 0 0 0 250.910 10.849 187.790Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -175 0 0 0 0 0 0 -1.294 0 0 -409 -1.878Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.322 0 -197.586 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.264 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.322 0 -197.586 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.264 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler695.303 0 0 1.763 0 -263 0 0 189.490 0 652.128 0 250.910 114.279 1.903.610Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler695.303 0 0 1.763 0 -187 0 0 339.948 0 652.128 0 310.063 140.425 2.139.443TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye695.303 0 0 1.763 0 -187 0 0 339.948 0 652.128 0 310.063 140.425 2.139.443Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 51.695 0 0 0 642.329 66.887 760.911Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302.239 7.824 -310.063 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302.239 7.824 -310.063 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler695.303 0 0 1.763 0 -187 0 0 391.643 0 954.367 7.824 642.329 207.312 2.900.354Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ29 2.258.586 1.048.142 937.923 363.789FAKTORİNG GELİRLERİ1.123.658 459.431 494.816 154.352Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler1.067.810 446.167 468.916 149.160İskontolu547.331 210.666 266.622 78.519Diğer520.479 235.501 202.294 70.641Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar55.848 13.264 25.900 5.192İskontolu26.058 5.529 14.339 1.794Diğer29.790 7.735 11.561 3.398FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ1.134.928 588.711 443.107 209.437Finansal Kiralama Gelirleri1.133.064 587.652 442.353 209.065Faaliyet Kiralaması Gelirleri1.864 1.059 754 372Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları0 0 0 0Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)32 -1.492.830 -692.976 -626.625 -254.336Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.037.712 -490.554 -431.134 -166.407Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-758 -558 -261 -162İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-391.100 -176.812 -167.264 -81.394Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-63.260 -25.052 -27.966 -6.373BRÜT KAR (ZARAR)765.756 355.166 311.298 109.453ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)30 -146.268 -78.892 -59.825 -25.530Personel Giderleri-95.516 -50.787 -37.427 -16.592Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-8.575 -1.967 -5.173 -858Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-37.965 -25.428 -13.017 -8.080Diğer-4.212 -710 -4.208 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)619.488 276.274 251.473 83.923DİĞER FAALİYET GELİRLERİ31 742.399 204.875 156.783 38.425Bankalardan Alınan Faizler1.820 3.061 283 1.226Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri19.463 17.274 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı77 108 27 78Türev Finansal İşlemler Karı153.502 15.361 55.161 3.720Kambiyo İşlemleri Karı450.868 57.276 59.714 10.115Diğer116.669 111.795 41.598 23.286KARŞILIK GİDERLERİ33 -251.809 -105.840 -102.506 6.653Özel Karşılıklar0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-251.809 -105.840 -102.506 6.653Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -189.038 -27.745 -2.376 3.350Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-179.837 -21.767 831 5.715Kambiyo İşlemleri Zararı0 -5 10 0Diğer-9.201 -5.973 -3.217 -2.365NET FAALİYET KARI (ZARARI)921.040 347.564 303.374 132.351BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)921.040 347.564 303.374 132.351SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)35 -218.138 -75.825 -81.253 -32.251Cari Vergi Karşılığı-258.891 -103.985 -108.852 -22.751Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi40.753 28.160 27.599 -9.500SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)702.902 271.739 222.121 100.100DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI702.902 271.739 222.121 100.100Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar60.573 20.829 26.846 6.261Ana Ortaklık Payları642.329 250.910 195.275 93.839Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00920000 0,00360000 0,00280000 0,00130000Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00920000 0,00360000 0,00280000 0,00130000Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı571.746 640.804Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri2.084.474 1.039.011Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-1.348.981 -623.222Alınan Temettüler19.463 16.716Alınan Ücret ve Komisyonlar55.848 13.264Elde Edilen Diğer Kazançlar60.237 79.776Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar31 56.432 32.019Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-84.877 -43.628Ödenen Vergiler21 -236.634 -97.317Diğer-34.216 224.185Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-2.302.359 -991.712Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-744.398 -312.839Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-1.576.853 -676.907Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.401.840 -539.508Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)2.640 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.168.312 264.251Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)249.780 273.291Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.730.613 -350.908YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -3.429Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 10.472Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11,12 -41.199 -10.672Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11,12 1.038 214Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-2 871Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-40.163 -2.544FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit8.895.026 3.993.725Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-7.226.779 -3.436.829İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.668.247 556.896Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.380 -131Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-101.149 203.313Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 471.500 382.325Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 370.351 585.638Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)702.902 271.739 222.121 100.100DİĞER KAPSAMLI GELİRLER58.009 -83.949 129.181 -16.494Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar58.009 -83.949 129.181 -16.494Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri58.009 -83.949 129.181 -16.494Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)760.911 187.790 351.302 83.606Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 142.993 227.360 370.353 41.649 429.853 471.502GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 0 30.246 30.246 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 462.873 0 462.873 404.862 0 404.862İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)9.628.019 13.467.641 23.095.660 8.267.951 9.777.376 18.045.327Faktoring Alacakları8 5.540.059 2.391.446 7.931.505 4.874.483 1.797.516 6.671.999İskontolu Faktoring Alacakları (Net)3.182.889 220.924 3.403.813 1.657.216 657.468 2.314.684Diğer Faktoring Alacakları2.357.170 2.170.522 4.527.692 3.217.267 1.140.048 4.357.315Tasarruf Finansman Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Fon Havuzundan0 0 0 0 0 0Özkaynaklardan0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)9 4.132.949 11.158.197 15.291.146 3.309.893 8.063.052 11.372.945Finansal Kiralama Alacakları5.635.116 12.195.590 17.830.706 4.308.928 8.799.222 13.108.150Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)-1.502.167 -1.037.393 -2.539.560 -999.035 -736.170 -1.735.205İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar8,9 513.768 365.391 879.159 522.228 283.277 805.505Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-558.757 -447.393 -1.006.150 -438.653 -366.469 -805.122ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 49.321 0 49.321 23.277 0 23.277MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 10.285 0 10.285 7.032 0 7.032YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI21 278 0 278 686 0 686ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI13 129.823 0 129.823 89.070 0 89.070DİĞER AKTİFLER15 225.411 2.480.990 2.706.401 271.095 1.063.226 1.334.321ARA TOPLAM10.649.003 16.206.237 26.855.240 9.105.622 11.270.455 20.376.077SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)760 0 760 838 0 838Satış Amaçlı14 760 0 760 838 0 838Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI10.649.763 16.206.237 26.856.000 9.106.460 11.270.455 20.376.915YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 5.647.531 13.546.003 19.193.534 5.578.976 9.790.324 15.369.300FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR18 5.547 0 5.547 2.907 0 2.907İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)19 3.360.229 0 3.360.229 1.658.151 0 1.658.151GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6 0 20.082 20.082 0 84.615 84.615KARŞILIKLAR20 32.661 12.527 45.188 18.518 10.461 28.979Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı28.667 0 28.667 17.567 0 17.567Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar3.994 12.527 16.521 951 10.461 11.412CARİ VERGİ BORCU21 109.099 0 109.099 84.352 0 84.352ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER17 195.335 1.026.632 1.221.967 136.602 872.566 1.009.168ARA TOPLAM9.350.402 14.605.244 23.955.646 7.479.506 10.757.966 18.237.472SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR2.900.354 0 2.900.354 2.139.443 0 2.139.443Ödenmiş Sermaye23 695.303 0 695.303 695.303 0 695.303Sermaye Yedekleri1.763 0 1.763 1.763 0 1.763Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.763 0 1.763 1.763 0 1.763Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23 -187 0 -187 -187 0 -187Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23 391.643 0 391.643 339.948 0 339.948Kar Yedekleri24 954.367 0 954.367 652.128 0 652.128Yasal Yedekler80.210 0 80.210 65.098 0 65.098Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler874.157 0 874.157 587.030 0 587.030Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar650.153 0 650.153 310.063 0 310.063Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı25 7.824 0 7.824 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı642.329 0 642.329 310.063 0 310.063Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 207.312 0 207.312 140.425 0 140.425YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI12.250.756 14.605.244 26.856.000 9.618.949 10.757.966 20.376.915Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ55.076 1.202.181 1.257.257 24.850 758.099 782.949RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ1.105.670 258.273 1.363.943 549.788 146.412 696.200TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR38 83.493.831 190.173.367 273.667.198 64.004.709 136.089.099 200.093.808VERİLEN TEMİNATLAR26 2.850.582 7.315 2.857.897 1.398.072 1.853 1.399.925TAAHHÜTLER493.697 4.119.500 4.613.197 596.435 3.052.604 3.649.039Cayılamaz Taahhütler0 627.715 627.715 0 860.394 860.394Cayılabilir Taahhütler493.697 3.491.785 3.985.482 596.435 2.192.210 2.788.645Kiralama Taahhütleri493.697 3.491.785 3.985.482 596.435 2.192.210 2.788.645Finansal Kiralama Taahhütleri493.697 3.491.785 3.985.482 596.435 2.192.210 2.788.645Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR26 1.008.969 1.382.852 2.391.821 227.459 284.923 512.382Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.008.969 1.382.852 2.391.821 227.459 284.923 512.382Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri1.008.969 1.382.852 2.391.821 227.459 284.923 512.382Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER2.405.136 352.067 2.757.203 1.606.281 316.735 1.923.016NAZIM HESAPLAR TOPLAMI91.412.961 197.495.555 288.908.516 68.407.594 140.649.725 209.057.319http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074816BIST