***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
27.10.2022 18:31
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -263 0 0 263.459 0 474.100 -18.264 197.586 103.839 1.717.698
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
23 695.303 0 0 1.938 0 -263 0 0 263.459 0 474.100 -18.264 197.586 103.839 1.717.698
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -73.969 0 0 0 250.910 10.849 187.790
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -175 0 0 0 0 0 0 -1.294 0 0 -409 -1.878
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.322 0 -197.586 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.264 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.322 0 -197.586 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.264 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.763 0 -263 0 0 189.490 0 652.128 0 250.910 114.279 1.903.610
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
695.303 0 0 1.763 0 -187 0 0 339.948 0 652.128 0 310.063 140.425 2.139.443
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
695.303 0 0 1.763 0 -187 0 0 339.948 0 652.128 0 310.063 140.425 2.139.443
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 51.695 0 0 0 642.329 66.887 760.911
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302.239 7.824 -310.063 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302.239 7.824 -310.063 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.763 0 -187 0 0 391.643 0 954.367 7.824 642.329 207.312 2.900.354
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29 2.258.586 1.048.142 937.923 363.789
FAKTORİNG GELİRLERİ
1.123.658 459.431 494.816 154.352
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
1.067.810 446.167 468.916 149.160
İskontolu
547.331 210.666 266.622 78.519
Diğer
520.479 235.501 202.294 70.641
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
55.848 13.264 25.900 5.192
İskontolu
26.058 5.529 14.339 1.794
Diğer
29.790 7.735 11.561 3.398
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
1.134.928 588.711 443.107 209.437
Finansal Kiralama Gelirleri
1.133.064 587.652 442.353 209.065
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
1.864 1.059 754 372
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
32 -1.492.830 -692.976 -626.625 -254.336
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.037.712 -490.554 -431.134 -166.407
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-758 -558 -261 -162
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-391.100 -176.812 -167.264 -81.394
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-63.260 -25.052 -27.966 -6.373
BRÜT KAR (ZARAR)
765.756 355.166 311.298 109.453
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -146.268 -78.892 -59.825 -25.530
Personel Giderleri
-95.516 -50.787 -37.427 -16.592
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-8.575 -1.967 -5.173 -858
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-37.965 -25.428 -13.017 -8.080
Diğer
-4.212 -710 -4.208 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
619.488 276.274 251.473 83.923
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 742.399 204.875 156.783 38.425
Bankalardan Alınan Faizler
1.820 3.061 283 1.226
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
19.463 17.274 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
77 108 27 78
Türev Finansal İşlemler Karı
153.502 15.361 55.161 3.720
Kambiyo İşlemleri Karı
450.868 57.276 59.714 10.115
Diğer
116.669 111.795 41.598 23.286
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -251.809 -105.840 -102.506 6.653
Özel Karşılıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-251.809 -105.840 -102.506 6.653
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -189.038 -27.745 -2.376 3.350
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-179.837 -21.767 831 5.715
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 -5 10 0
Diğer
-9.201 -5.973 -3.217 -2.365
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
921.040 347.564 303.374 132.351
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
921.040 347.564 303.374 132.351
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
35 -218.138 -75.825 -81.253 -32.251
Cari Vergi Karşılığı
-258.891 -103.985 -108.852 -22.751
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
40.753 28.160 27.599 -9.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
702.902 271.739 222.121 100.100
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
702.902 271.739 222.121 100.100
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
60.573 20.829 26.846 6.261
Ana Ortaklık Payları
642.329 250.910 195.275 93.839
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00920000 0,00360000 0,00280000 0,00130000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00920000 0,00360000 0,00280000 0,00130000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
571.746 640.804
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
2.084.474 1.039.011
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-1.348.981 -623.222
Alınan Temettüler
19.463 16.716
Alınan Ücret ve Komisyonlar
55.848 13.264
Elde Edilen Diğer Kazançlar
60.237 79.776
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
31 56.432 32.019
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-84.877 -43.628
Ödenen Vergiler
21 -236.634 -97.317
Diğer
-34.216 224.185
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.302.359 -991.712
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-744.398 -312.839
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-1.576.853 -676.907
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.401.840 -539.508
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.640 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.168.312 264.251
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
249.780 273.291
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.730.613 -350.908
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -3.429
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 10.472
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -41.199 -10.672
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11,12 1.038 214
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-2 871
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-40.163 -2.544
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
8.895.026 3.993.725
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.226.779 -3.436.829
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.668.247 556.896
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.380 -131
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-101.149 203.313
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 471.500 382.325
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 370.351 585.638
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
702.902 271.739 222.121 100.100
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
58.009 -83.949 129.181 -16.494
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
58.009 -83.949 129.181 -16.494
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
58.009 -83.949 129.181 -16.494
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
760.911 187.790 351.302 83.606
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 142.993 227.360 370.353 41.649 429.853 471.502
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 30.246 30.246 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 462.873 0 462.873 404.862 0 404.862
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.628.019 13.467.641 23.095.660 8.267.951 9.777.376 18.045.327
Faktoring Alacakları
8 5.540.059 2.391.446 7.931.505 4.874.483 1.797.516 6.671.999
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
3.182.889 220.924 3.403.813 1.657.216 657.468 2.314.684
Diğer Faktoring Alacakları
2.357.170 2.170.522 4.527.692 3.217.267 1.140.048 4.357.315
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0 0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
9 4.132.949 11.158.197 15.291.146 3.309.893 8.063.052 11.372.945
Finansal Kiralama Alacakları
5.635.116 12.195.590 17.830.706 4.308.928 8.799.222 13.108.150
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-1.502.167 -1.037.393 -2.539.560 -999.035 -736.170 -1.735.205
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
8,9 513.768 365.391 879.159 522.228 283.277 805.505
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-558.757 -447.393 -1.006.150 -438.653 -366.469 -805.122
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 49.321 0 49.321 23.277 0 23.277
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 10.285 0 10.285 7.032 0 7.032
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
21 278 0 278 686 0 686
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 129.823 0 129.823 89.070 0 89.070
DİĞER AKTİFLER
15 225.411 2.480.990 2.706.401 271.095 1.063.226 1.334.321
ARA TOPLAM
10.649.003 16.206.237 26.855.240 9.105.622 11.270.455 20.376.077
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
760 0 760 838 0 838
Satış Amaçlı
14 760 0 760 838 0 838
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
10.649.763 16.206.237 26.856.000 9.106.460 11.270.455 20.376.915
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
16 5.647.531 13.546.003 19.193.534 5.578.976 9.790.324 15.369.300
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 5.547 0 5.547 2.907 0 2.907
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 3.360.229 0 3.360.229 1.658.151 0 1.658.151
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 20.082 20.082 0 84.615 84.615
KARŞILIKLAR
20 32.661 12.527 45.188 18.518 10.461 28.979
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
28.667 0 28.667 17.567 0 17.567
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.994 12.527 16.521 951 10.461 11.412
CARİ VERGİ BORCU
21 109.099 0 109.099 84.352 0 84.352
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 195.335 1.026.632 1.221.967 136.602 872.566 1.009.168
ARA TOPLAM
9.350.402 14.605.244 23.955.646 7.479.506 10.757.966 18.237.472
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
2.900.354 0 2.900.354 2.139.443 0 2.139.443
Ödenmiş Sermaye
23 695.303 0 695.303 695.303 0 695.303
Sermaye Yedekleri
1.763 0 1.763 1.763 0 1.763
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.763 0 1.763 1.763 0 1.763
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 -187 0 -187 -187 0 -187
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 391.643 0 391.643 339.948 0 339.948
Kar Yedekleri
24 954.367 0 954.367 652.128 0 652.128
Yasal Yedekler
80.210 0 80.210 65.098 0 65.098
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
874.157 0 874.157 587.030 0 587.030
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
650.153 0 650.153 310.063 0 310.063
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
25 7.824 0 7.824 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
642.329 0 642.329 310.063 0 310.063
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 207.312 0 207.312 140.425 0 140.425
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
12.250.756 14.605.244 26.856.000 9.618.949 10.757.966 20.376.915
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
55.076 1.202.181 1.257.257 24.850 758.099 782.949
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.105.670 258.273 1.363.943 549.788 146.412 696.200
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
38 83.493.831 190.173.367 273.667.198 64.004.709 136.089.099 200.093.808
VERİLEN TEMİNATLAR
26 2.850.582 7.315 2.857.897 1.398.072 1.853 1.399.925
TAAHHÜTLER
493.697 4.119.500 4.613.197 596.435 3.052.604 3.649.039
Cayılamaz Taahhütler
0 627.715 627.715 0 860.394 860.394
Cayılabilir Taahhütler
493.697 3.491.785 3.985.482 596.435 2.192.210 2.788.645
Kiralama Taahhütleri
493.697 3.491.785 3.985.482 596.435 2.192.210 2.788.645
Finansal Kiralama Taahhütleri
493.697 3.491.785 3.985.482 596.435 2.192.210 2.788.645
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26 1.008.969 1.382.852 2.391.821 227.459 284.923 512.382
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.008.969 1.382.852 2.391.821 227.459 284.923 512.382
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
1.008.969 1.382.852 2.391.821 227.459 284.923 512.382
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
2.405.136 352.067 2.757.203 1.606.281 316.735 1.923.016
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
91.412.961 197.495.555 288.908.516 68.407.594 140.649.725 209.057.319
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074816
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