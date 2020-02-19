***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına DavetYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 19.02.2020Genel Kurul Tarihi 24.03.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres İş Kuleleri 34330 İş Bankası Oditoryum Binası 4. Levent Beşiktaş-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Ana Sözleşmenin 9. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması,5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.6 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtımı Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, kar dağıtım tarihinin tespit edilmesi,7 - Tescil edilmiş mevcut esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yazılı muameleler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,11 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,12 - 2019 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,13 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 24.03.2020 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820176BIST