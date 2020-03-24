***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 19.02.2020Genel Kurul Tarihi 24.03.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres İş Kuleleri 34330 İş Bankası Oditoryum Binası 4. Levent Beşiktaş-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Ana Sözleşmenin 9. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması,5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.6 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtımı Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, kar dağıtım tarihinin tespit edilmesi,7 - Tescil edilmiş mevcut esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yazılı muameleler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,11 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,12 - 2019 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,13 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 24.03.2020 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 24 Mart 2020 Salı günü, saat 14:00'da, İş Kuleleri 34330, İş Bankası Oditoryum Binası 4.Levent /İstanbul adresinde yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1. Toplantı Başkanlığına, Sn. Murat Bilgiç, oy toplama memurluğuna Sn. Murat Doğan'in, tutanak yazmanlığına Sn. Neslihan Oruç'un seçilmelerine karar verilmiştir.2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu müzakere edilerek kabul edilmiştir.3. 2019 yılına ilişkin bilanço ile gelir tablosu müzakere edilerek onaylanmıştır.4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Esas Sözleşmenin 9. maddesi uyarınca dönem içinde istifa eden Sn. Buğra Avcı'nın yerine seçilen Sn. Ömer Faruk Cengiz'in Yönetim Kurulu üyelikleri müzakere edilerek onaylanmıştır.5. 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.6. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 84.292 bin TL'den, 24.537 bin TL geçmiş yıl zararlarının indirilmesi ve Şirket yasal kayıtlarında yer alan 102.557 bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 5.128 bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması sonucu ulaşılan 54.627 bin TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması, Şirketin yasal kayıtlara göre net dönem karı içinde yer alan 1.552 bin TL tutarındaki ertelenmiş vergi giderinin daha önceki dönemlerde şirketin ertelenmiş vergi gelirlerinden oluşan ve dağıtıma konu edilemeyen ertelenmiş vergi yedeklerinden mahsup edilerek olağanüstü yedekler hesabına transfer edilmesine karar verilmiştir.7. Bağımsız Yönetim Kurulu üye aday listesi okundu. Toplantı Başkanı, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin önerge olduğu belirtti. Konuya ilişkin başka önerge olup, olmadığı soruldu.Başka önerge olmadığından,Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Murat Bilgiç, Sn. Murat Vulkan, Sn. Olgun Tufan Kurbanoğlu, Sn.Mehmet Karakılıç, Sn. Hasan Hepkaya, Sn. Murat Demircioğlu, Sn. Doruk Yurtkuran'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Ayşe Botan Berker, Sn. Selim Yazıcı ve Sn. Mustafa Ertan Tanrıyakul' un seçilmelerine karar verilmiştir.8. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 14.400 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.9. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen işlemler hakkında izin verilmesine karar verilmiştir.10. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.11. 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'den alınmasına karar verilmiştir.12. Yıl içinde yapılan 200 TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.13. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 125 Bin TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 24.03.2020 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 24.03.2020 Tutanak.pdf - TutanakEK: 3 Yönetim Kurulu Üye Özgeçmiş Bilgileri.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 Kar Dağıtımı 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831789BIST