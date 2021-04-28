***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.04.2021 18:22
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
Mali Tablonun Verilme Nedeni
PERİYODİK RAPORLAMA
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/04/2021
Açıklamalar
01.01.2021 - 31.03.2021 Dönemine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu' na gönderilen mali tablolarımızı ekte bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931927
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,09
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
18:058,2280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0230
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
18:059,9613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0282
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
18:05468,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,18
|Açılış
|: 468,89
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|19,03
|292.301
|% 10,00
|
|SONME
|35,94
|3.925.103
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|449.052
|% 9,98
|
|MERIT
|224,00
|1.363.712
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.820.932
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|92.605.145
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.744.956
|% -9,98
|
|NIBAS
|15,18
|12.482.907
|% -9,96
|
|KERVN
|0,73
|961.480
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.044.041
|% -9,78
|
|EREGL
|18,94
|1.148.210.655
|% -2,62
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|THYAO
|12,01
|671.017.094
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,10
|381.131.568
|% 0,96
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|GWIND
|4,82
|504.666.686
|% -8,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2256
|8,2280
|% 0,28
|
|Euro
|9,9534
|9,9613
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,4070
|11,4642
|% 0,18
|
|Frank
|8,9748
|9,0288
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1852
|2,1962
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-1,12
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|67,09
|67,09
|1,22
|