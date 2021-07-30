***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-30.06.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUMali Tablonun Verilme NedeniPERİYODİK RAPORLAMAMali Tablonun Verilme Tarihi30/07/2021Açıklamalar01.01.2021 - 30.06.2021 Dönemine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu' na gönderilen mali tablolarımızı ekte bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953459BIST