***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
29.06.2020 14:57
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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08.07.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 1.250.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 25.06.2020 tarih ve 38/777 sayılı kararı ile 1.250.000.000- TL olarak onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853277
BIST
17:46115.915
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 1.246,60
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
116.013
En Düşük
114.432
17:466,8563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
17:467,7150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0214
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7414
En Düşük
7,6775
17:46390,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 390,75
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|DGKLB
|2,75
|237.521.411
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,75
|200.749.268
|% 10,00
|
|SEKFK
|5,06
|12.745.914
|% 10,00
|
|VERUS
|26,40
|5.551.154
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,00
|5.500.796
|% 10,00
|
|DAGI
|6,02
|13.507.655
|% -9,88
|
|TSPOR
|7,51
|478.308.534
|% -7,97
|
|YONGA
|24,50
|147.311
|% -7,89
|
|EGCYH
|0,85
|478.238
|% -7,61
|
|GLBMD
|4,86
|5.993.312
|% -6,54
|
|GARAN
|8,51
|1.832.942.373
|% 3,53
|
|ODAS
|2,47
|1.064.376.387
|% -1,20
|
|ASELS
|32,08
|923.299.527
|% 2,04
|
|HALKB
|6,53
|907.070.191
|% 3,65
|
|AKBNK
|6,10
|792.131.377
|% 3,57
|
|ODAS
|2,47
|1.064.376.387
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,92
|572.516.692
|% 1,59
|
|TSKB
|1,30
|344.454.949
|% 4,00
|
|KRDMD
|3,09
|747.700.641
|% 1,64
|
|GARAN
|8,51
|1.832.942.373
|% 3,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3912
|8,4333
|% -0,49
|
|Frank
|7,1875
|7,2308
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|2,55
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.550
|10,20
|
|Tam
|2.605
|2.617
|10,50
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|5,10
|
|Çeyrek
|633
|641
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,85
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,39
|41,39
|0,46
|
Seans Raporu
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