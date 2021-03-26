***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 3.000.000.000.-TL ihraç tavan.000- TL olarak onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921191BIST