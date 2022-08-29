***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/08/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonuya ilişkin daha önce yapılan açıklamanın tarihi sehven 25/08/2022 seçilmiştir. Tarih 26/08/2022 olarak güncellenmiştir.Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 5.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 25.08.2022 tarih ve 45/1244 sayılı kararı ile 5.000.000.000- TL olarak onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058839BIST