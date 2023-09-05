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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi

05.09.2023 16:55
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi


***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.09.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 7.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 31.08.2023 tarih ve 51/1038 sayılı kararı ile 7.000.000.000- TL olarak onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesine ekte yer verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191762


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Tam 11.026 11.146 2,00  
Yarım 5.530 5.603 10,00  
Çeyrek 2.756 2.793 -4,00  
Gümüş.Ons 23,62 23,65 -0,35  
Gümüş Gr. 20,41 20,43 -0,23  
B. Petrol 90,61 90,61 1,59  
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