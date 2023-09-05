***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
05.09.2023 16:55
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 7.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 31.08.2023 tarih ve 51/1038 sayılı kararı ile 7.000.000.000- TL olarak onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesine ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191762
BIST
'
18:058.236
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 94,81
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.090
En Yüksek
8.236
18:0526,8021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0434
|Açılış
|: 26,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8237
En Düşük
26,7081
18:0528,7809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0699
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,9347
En Düşük
28,7015
18:051.660,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -8,23
|Açılış
|: 1.660,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.658,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MNDRS
|11,22
|292.645.466
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,80
|67.881.289
|% 10,00
|
|CELHA
|52,60
|51.885.692
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.658,00
|48.481.920
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,18
|62.248.514
|% 10,00
|
|BRSAN
|807,90
|1.438.381.978
|% -9,99
|
|KTLEV
|36,68
|1.988.803.194
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|101.673.635
|% -9,95
|
|DOBUR
|75,10
|27.230.136
|% -8,53
|
|EUKYO
|11,48
|13.328.867
|% -8,16
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|EREGL
|46,00
|8.290.657.537
|% 4,31
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|ZOREN
|4,91
|1.417.511.548
|% 1,24
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7941
|26,8021
|% 0,16
|
|Euro
|28,7522
|28,7809
|% -0,24
|
|Sterlin
|33,5733
|33,7417
|% -0,38
|
|Frank
|30,0186
|30,1994
|% -0,42
|
|Riyal
|7,1221
|7,1578
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-11,50
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|-8,19
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|11.026
|11.146
|2,00
|
|Yarım
|5.530
|5.603
|10,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.793
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|20,41
|20,43
|-0,23
|
|B. Petrol
|90,61
|90,61
|1,59
|