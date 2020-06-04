***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.06.2020 14:29
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.06.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.04.2020 tarihli toplantısında, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimiz ana sözleşmesinin 29. maddesi gereğince 1.250.000.000.-TL'ye kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin, verilen yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 1.250.000.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849103
BIST
15:43109.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 282,67
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:436,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0274
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:437,5966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:43372,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 4,65
|Açılış
|: 372,60
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|3,63
|58.739.651
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.284.706
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,53
|18.298.384
|% 9,97
|
|EGGUB
|83,30
|37.317.097
|% 9,97
|
|AVGYO
|2,16
|41.487.999
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.785.496
|% -9,99
|
|THYAO
|12,66
|1.091.205.120
|% 1,04
|
|ASELS
|31,94
|933.138.154
|% 0,57
|
|GARAN
|8,17
|658.778.828
|% -0,61
|
|PETKM
|3,76
|624.155.282
|% 2,45
|
|EKGYO
|1,66
|542.696.305
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|542.696.305
|% 0,00
|
|PETKM
|3,76
|624.155.282
|% 2,45
|
|IHLGM
|1,38
|198.975.692
|% 1,47
|
|TSKB
|1,15
|154.607.727
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,93
|369.729.772
|% 3,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4528
|8,4952
|% 0,05
|
|Frank
|7,0256
|7,0679
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7968
|1,8058
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|17,59
|
|Altın Gr.
|372
|373
|4,65
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.450
|23,90
|
|Tam
|2.492
|2.522
|24,60
|
|Yarım
|1.216
|1.231
|12,00
|
|Çeyrek
|608
|615
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,37
|39,37
|-0,42
|