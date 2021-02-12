***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.02.2021 16:07
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.02.2021 tarihli toplantısında, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimiz ana sözleşmesinin 29. maddesi gereğince 3.000.000.000.-TL'ye kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin, verilen yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştie.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909350
BIST
17:241.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,42
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
17:247,0452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0194
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0476
En Düşük
7,0087
17:248,5170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0205
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
17:24410,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,51
|Açılış
|: 411,10
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler17:24
|AVGYO
|5,39
|20.033.335
|% 10,00
|
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|93.257.342
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|25.747.088
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|46.718.531
|% 9,98
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.207.403
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|141,00
|2.430.250.728
|% 3,15
|
|SASA
|33,44
|1.419.904.664
|% 6,84
|
|GARAN
|9,95
|1.321.461.466
|% 0,10
|
|SISE
|7,68
|764.861.004
|% -1,03
|
|ESEN
|41,48
|755.591.147
|% -1,38
|
|EKGYO
|2,51
|639.413.074
|% -1,95
|
|DOHOL
|3,59
|596.674.577
|% -2,18
|
|TSKB
|1,74
|289.230.587
|% -1,69
|
|GARAN
|9,95
|1.321.461.466
|% 0,10
|
|ODAS
|4,04
|493.203.345
|% -2,18
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0405
|7,0452
|% 0,28
|
|Euro
|8,5130
|8,5170
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,6809
|9,7295
|% 0,04
|
|Frank
|7,8437
|7,8909
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8707
|1,8801
|% 0,18
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-11,52
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,08
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,02
|
|B. Petrol
|61,13
|61,13
|-0,01
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:34YKGYO
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 796, 278 adet işlem
-
17:33XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 20, 784.00 milyon TL de
-
17:29AYEN
Yüzde -6.44 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 905, 442 adet işlem
-
17:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, GUBRF
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 26 kaybederek (% -0.54 ) 1, 349