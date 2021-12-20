***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.12.2021 16:07
5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.12.2021 tarihli toplantısında, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimiz ana sözleşmesinin 29. maddesi gereğince 5.000.000.000.-TL'ye kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin, verilen yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984731
BIST
17:501.806
En Yüksek
|Değişim
|: -4,57%
|| -86,50
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.892
|
1.896
En Düşük
1.784
17:5012,3895
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -0,1751
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,7919
En Düşük
12,0745
17:5014,1509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0580
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,8602
En Düşük
13,6023
17:50720,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,55
|Açılış
|: 720,59
|
|Önceki Kapanış
|: 720,19
|
735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler17:50
|BURCE
|34,10
|33.080.553
|% 702,35
|
|KRDMD
|9,30
|1.757.304.771
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,28
|57.796.992
|% 291,44
|
|KRDMA
|7,98
|103.923.037
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,18
|53.637.929
|% 251,26
|
|YESIL
|1,85
|18.016.730
|% -88,33
|
|ITTFH
|1,27
|12.412.021
|% -41,47
|
|KLGYO
|1,68
|27.146.121
|% -34,12
|
|IHLGM
|0,81
|16.897.986
|% -27,68
|
|ICBCT
|5,47
|10.853.124
|% -22,63
|
|GARAN
|11,96
|4.831.553.843
|% 5,10
|
|SISE
|13,28
|3.288.139.478
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|3.073.303.156
|% -9,98
|
|THYAO
|19,02
|2.342.838.676
|% -4,57
|
|YKBNK
|3,46
|2.174.036.320
|% 2,98
|
|YKBNK
|3,46
|2.174.036.320
|% 2,98
|
|GARAN
|11,96
|4.831.553.843
|% 5,10
|
|EKGYO
|2,16
|612.569.159
|% -0,92
|
|TSKB
|1,47
|408.523.800
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.288.139.478
|% -9,97
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3797
|12,3895
|% -1,39
|
|Euro
|14,0700
|14,1509
|% -0,41
|
|Sterlin
|16,6197
|16,7031
|% 0,30
|
|Frank
|13,5154
|13,5969
|% 0,08
|
|Riyal
|3,3223
|3,3389
|% -0,12
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|1,19
|
|Altın Gr.
|718
|718
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,57
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,07
|9,08
|0,02
|
|B. Petrol
|74,12
|74,12
|0,16
|
Seans Raporu
17:50
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-
17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
-
17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
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17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
-
17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem