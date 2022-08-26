***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 18.07.2022İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 05.08.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.08.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.08.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 5.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 25.08.2022 tarih ve 45/1244 sayılı kararı ile 5.000.000.000- TL olarak onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İş Finansal Kiralama İhraç Belgesi.pdfEK: 2 İhraç Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058634BIST