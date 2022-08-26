***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.08.2022 17:57
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.08.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 5.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 25.08.2022 tarih ve 45/1244 sayılı kararı ile 5.000.000.000- TL olarak onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İş Finansal Kiralama İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 İhraç Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058634
BIST
17:483.125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -11,86
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.105
17:4818,1852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
17:4818,2254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0898
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
17:481.020,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,56
|Açılış
|: 1.020,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.018,26
BIST En Aktif Hisseler17:48
|PRZMA
|4,29
|7.394.439
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.321.310.812
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|85.949.564
|% 9,99
|
|COSMO
|32,20
|4.595.918
|% 9,97
|
|PAMEL
|145,00
|51.599.487
|% -9,99
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SANFM
|14,72
|71.055.744
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|4.845.442
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|87.602.638
|% -9,96
|
|AKBNK
|11,98
|7.858.462.411
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,75
|7.109.930.636
|% 2,90
|
|ISCTR
|7,55
|7.051.534.855
|% -3,70
|
|THYAO
|67,60
|5.773.877.547
|% -3,84
|
|GARAN
|24,88
|5.328.854.045
|% -3,42
|
|EKGYO
|3,94
|4.150.535.673
|% 2,60
|
|YKBNK
|6,75
|7.109.930.636
|% 2,90
|
|ISCTR
|7,55
|7.051.534.855
|% -3,70
|
|AKBNK
|11,98
|7.858.462.411
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,01
|995.566.376
|% 5,24
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1762
|18,1852
|% 0,12
|
|Euro
|18,2129
|18,2254
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,3950
|21,5023
|% -0,20
|
|Frank
|18,8201
|18,9335
|% 0,19
|
|Riyal
|4,8243
|4,8485
|% 0,06
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-12,94
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-7,08
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.824
|6.885
|-46,00
|
|Yarım
|3.325
|3.366
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.683
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,14
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|-0,05
|
|B. Petrol
|98,84
|98,84
|-0,50
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL