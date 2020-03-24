***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar payı dağıtımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 19.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISFN00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, ISFIN, TRAISGEN91P9 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISFN00014 0 0B Grubu, ISFIN, TRAISGEN91P9 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 24.03.2020 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında kar payı görüşülmüş olup, dağıtılmamasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtımı 2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUİŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 695.303.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 41.069.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz bulunmamaktadır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 113.626.000 138.847.0004. Vergiler ( - ) 29.334.000 36.290.0005. Net Dönem Kârı 84.292.000 102.557.0006. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 24.537.000 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 5.128.000 5.128.0008. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 54.627.000 97.429.000Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 54.627.000 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 54.627.000 97.429.00020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin gelir tutarının nakit yada iç kaynak olarak nitelendirilemeyeceği ve dolayısıyla dönem karının bahse konu varlıklardan kaynaklanan kısmının kar dağıtımına ve sermaye arttırımına konu edilmemesi gerektiği mütalaa edilmiştir. Bu nedenle, Şirketimizin konsolide net dönem karı içinde yer alan 7.029 Bin TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri, olağanüstü yedek olarak ayrılan 54.627 Bin TL içinde yer almaktadır.Şirketimizin 2019 yılı yasal kayıtlara göre dönem karı içinde yer alan 1.552 Bin TL tutarındaki ertelenmiş vergi gideri, daha önceki dönemlerde şirketin ertelenmiş vergi gelirlerinden oluşan ve dağıtıma konu edilemeyen ertelenmiş vergi yedeklerinden mahsup edilerek olağanüstü yedekler hesabına transfer edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831793BIST