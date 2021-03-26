***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.03.2021 17:13
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İş Finansal Kiralama A.Ş. 2020 yılı Kar Dağıtımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 15.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISFN00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, ISFIN, TRAISGEN91P9 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISFN00014 0 0
B Grubu, ISFIN, TRAISGEN91P9 0 0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtımı 2020.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 695.303.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 46.197.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz bulunmamaktadır.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 260.760.000 201.154.000
4. Vergiler ( - ) 63.174.000 46.824.000
5. Net Dönem Kârı 197.586.000 154.330.000
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 18.264.000 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 7.717.000 7.717.000
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 171.605.000 146.613.000
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 171.605.000 0
9. Yıl İçinde