***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İş Finansal Kiralama A.Ş. 2020 yılı Kar Dağıtımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 15.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISFN00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, ISFIN, TRAISGEN91P9 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISFN00014 0 0B Grubu, ISFIN, TRAISGEN91P9 0 0Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtımı 2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUİŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 695.303.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 46.197.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz bulunmamaktadır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 260.760.000 201.154.0004. Vergiler ( - ) 63.174.000 46.824.0005. Net Dönem Kârı 197.586.000 154.330.0006. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 18.264.000 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 7.717.000 7.717.0008. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 171.605.000 146.613.000Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 171.605.000 09. Yıl İçinde