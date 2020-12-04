***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.12.2020 15:16
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik tarihi güncellenmesi ve Şirketimiz ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.12.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 04.12.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu Hükümlerine göre Kurulun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde bulunan Şirketimizin, Kayıtlı Sermayesinin 1.200.000.000.-TL'sı olarak devam etmesine,
Şirketimizin ana sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. Maddesinin ilişikteki şekilde tadili konusunda gerekli tüm izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulması oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891420
BIST
15:131.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
15:137,7935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0217
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
15:139,4883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0414
|Açılış
|: 9,4750
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|Önceki Kapanış
|: 9,4700
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9,5376
En Düşük
9,4232
15:13461,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,25
|Açılış
|: 461,56
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,00
BIST En Aktif Hisseler15:13
|SNPAM
|17,38
|4.784.187
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|602.763.920
|% 9,99
|
|ERBOS
|35,56
|35.062.818
|% 9,96
|
|DYOBY
|13,15
|218.434.294
|% 9,95
|
|BEYAZ
|10,98
|11.478.097
|% 9,91
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|TKNSA
|14,78
|780.118.291
|% -8,37
|
|EUKYO
|4,44
|8.476.741
|% -7,69
|
|PETKM
|4,45
|2.041.719.201
|% 4,46
|
|TSKB
|1,94
|1.436.467.508
|% -5,83
|
|DOHOL
|2,83
|1.347.425.876
|% 6,79
|
|SELEC
|15,82
|1.040.498.821
|% -5,10
|
|GARAN
|9,14
|814.989.613
|% -0,65
|
|TSKB
|1,94
|1.436.467.508
|% -5,83
|
|DOHOL
|2,83
|1.347.425.876
|% 6,79
|
|PETKM
|4,45
|2.041.719.201
|% 4,46
|
|EKGYO
|2,15
|415.032.100
|% -0,92
|
|IHLAS
|1,22
|187.121.366
|% -0,81
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7891
|7,7935
|% 0,28
|
|Euro
|9,4836
|9,4883
|% 0,44
|
|Sterlin
|10,4723
|10,5248
|% 0,46
|
|Frank
|8,7279
|8,7805
|% 0,46
|
|Riyal
|2,0712
|2,0815
|% 0,25
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.049
|3.126
|0,24
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|0,11
|
|Çeyrek
|739
|756
|0,06
|
Seans Raporu
15:13
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-
15:26TKNSA
Yüzde -8.49 oranında düşüşle 14.76 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 086, 687 adet işlem
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15:25TSKB
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 726, 125, 892 adet işlem
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15:24BNTAS
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 831, 681 adet işlem
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15:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 38 kaybederek (% -0.28 ) 1, 196
-
15:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SASA, UMPAS, BEYAZ, IDGYO, ERBOS, KRVGD, SNPAM