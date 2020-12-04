***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik tarihi güncellenmesi ve Şirketimiz ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadili hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.12.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimizin 04.12.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu Hükümlerine göre Kurulun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde bulunan Şirketimizin, Kayıtlı Sermayesinin 1.200.000.000.-TL'sı olarak devam etmesine,Şirketimizin ana sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. Maddesinin ilişikteki şekilde tadili konusunda gerekli tüm izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulması oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891420BIST