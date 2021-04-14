***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.04.2021 11:29
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.12.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 08.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.01.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 13.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 04.12.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu Hükümlerine göre Kurulun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde bulunan Şirketimizin, Kayıtlı Sermayesinin 1.200.000.000.-TL'sı olarak devam etmesine,
Şirketimizin ana sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. Maddesinin ilişikteki şekilde tadili konusunda gerekli tüm izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulması oy birliği ile karar verilmiştir.
Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmıştır. 13.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927819
BIST