***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İş Finansal Kiralama A.Ş.'nin aşağıda yer verilen notlarını teyit etmiştir. İlgili notların mevcut görünümlerinde değişiklik olmamıştır.Uzun Vadeli Yabancı Para B+ /Negatif Görünüm seviyesini teyit etmiştir.Uzun Vadeli Yerel Para B+/Durağan Görünüm seviyesini teyit edilmiştir.Ulusal Uzun Vadeli Notu A+(tur) Durağan Görünüm seviyesini teyit etmiştir.Kısa Vadeli Yabancı Para B seviyesini teyit etmiştir.Kısa Vadeli Yerel Para B seviyesini teyit etmiştir.Desteklenme Notu 4 seviyesini teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846738BIST