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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

02.09.2020 15:42
GÜNCEL HABERLER



***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 01.09.2020 tarihinde yayınladığı raporda, İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Uzun Vadeli Yerel Para Kredi Notu'nun görünümünü Ulusal kredi derecelendirme görünümü ile pararlel olarak Durağan'dan Negatif'e çevirirken,ilgili notu B+ olarak teyit etmiştir. 
Kuruluş, İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Kısa Vadeli Yerel Para Kredi Notu'nu B Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu'nu A+(tur), görünümünü Durağan olarak teyit etmiştir.
Şirketimiz'in güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.
Uzun Vadeli Yabancı Para: B+ /Negatif Görünüm 
Uzun Vadeli Yerel Para  B+/Negatif Görünüm
Ulusal Uzun Vadeli Notu A+(tur) Durağan Görünüm 
Kısa Vadeli Yabancı Para B 
Kısa Vadeli Yerel Para B 
Desteklenme Notu 4 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872956


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FENER 31,02 687.344.620 % 10,00  
PKENT 1.131,30 4.594.566 % 10,00  
BALAT 2,31 846.081 % 10,00  
ARTI 2,42 433.740 % 10,00  
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Tam 3.067 3.144 -19,05  
Yarım 1.482 1.521 -9,21  
Çeyrek 743 761 -4,61  
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