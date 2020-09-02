***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.09.2020 15:42
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 01.09.2020 tarihinde yayınladığı raporda, İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Uzun Vadeli Yerel Para Kredi Notu'nun görünümünü Ulusal kredi derecelendirme görünümü ile pararlel olarak Durağan'dan Negatif'e çevirirken,ilgili notu B+ olarak teyit etmiştir.
Kuruluş, İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Kısa Vadeli Yerel Para Kredi Notu'nu B Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu'nu A+(tur), görünümünü Durağan olarak teyit etmiştir.
Şirketimiz'in güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.
Uzun Vadeli Yabancı Para: B+ /Negatif Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para B+/Negatif Görünüm
Ulusal Uzun Vadeli Notu A+(tur) Durağan Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para B
Kısa Vadeli Yerel Para B
Desteklenme Notu 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872956
BIST
16:571.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,62
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
16:577,3894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0218
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3904
En Düşük
7,3588
16:578,7391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0387
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7347
16:57463,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,67
|Açılış
|: 463,00
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
462,48
BIST En Aktif Hisseler16:57
|FENER
|31,02
|687.344.620
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.594.566
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.411.674
|% -10,00
|
|OZBAL
|6,59
|155.494.915
|% -9,97
|
|DOGUB
|4,26
|101.089.968
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|SANFM
|6,18
|26.090.863
|% -7,62
|
|SISE
|6,21
|866.792.902
|% 0,16
|
|GSRAY
|3,48
|749.123.167
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,37
|713.816.975
|% 8,71
|
|FENER
|31,02
|687.344.620
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,47
|609.431.944
|% 8,75
|
|GSRAY
|3,48
|749.123.167
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,37
|713.816.975
|% 8,71
|
|EKGYO
|1,77
|305.496.483
|% 0,57
|
|PETKM
|3,94
|569.328.615
|% -0,51
|
|SISE
|6,21
|866.792.902
|% 0,16
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3844
|7,3894
|% 0,30
|
|Euro
|8,7354
|8,7391
|% -0,44
|
|Sterlin
|9,8020
|9,8512
|% -0,26
|
|Frank
|8,0648
|8,1134
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9639
|1,9737
|% 0,32
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-20,53
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,97
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|-19,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|-19,05
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-9,21
|
|Çeyrek
|743
|761
|-4,61
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,40
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|-0,13
|
|B. Petrol
|45,39
|45,39
|-0,19
|
Seans Raporu
16:57
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17:11PNSUT
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 17.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 540 adet işlem
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17:09PRZMA
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 736, 771 adet işlem
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17:08CUSAN
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 578, 797 adet işlem
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17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, THYAO
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17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, TCELL, TRKCM