***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
10.05.2021 14:46
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İş Finansal Kiralama A.Ş.'nin aşağıda yer verilen notlarını teyit etmiştir. İlgili notların mevcut görünümlerinde değişiklik olmamıştır.
Uzun Vadeli Yabancı Para B+ /Negatif Görünüm seviyesini teyit etmiştir.
Uzun Vadeli Yerel Para B+/Durağan Görünüm seviyesini teyit edilmiştir.
Ulusal Uzun Vadeli Notu A+(tur) Durağan Görünüm seviyesini teyit etmiştir.
Kısa Vadeli Yabancı Para B seviyesini teyit etmiştir.
Kısa Vadeli Yerel Para B seviyesini teyit etmiştir.
Desteklenme Notu 4 seviyesini teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935657
BIST
14:351.456
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 14,52
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.460
En Düşük
1.448
14:358,2587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0247
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
14:3510,0535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0267
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
14:35488,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,30
|Açılış
|: 488,09
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
488,86
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler14:35
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,25
|7.446.638
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|185.044.870
|% 9,94
|
|TKNSA
|8,30
|182.629.845
|% 9,93
|
|INTEM
|50,25
|5.266.920
|% 9,91
|
|VAKFN
|13,99
|2.949.805
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|PEKGY
|1,30
|40.533.310
|% -5,80
|
|FORMT
|1,30
|9.966.809
|% -5,80
|
|GARAN
|7,69
|768.433.202
|% -0,39
|
|THYAO
|13,19
|729.652.829
|% 1,54
|
|KRDMD
|8,62
|633.975.524
|% 1,65
|
|PETKM
|6,54
|625.953.989
|% 0,15
|
|KOZAL
|130,30
|606.821.713
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,13
|284.628.215
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|205.693.184
|% 2,17
|
|GARAN
|7,69
|768.433.202
|% -0,39
|
|PETKM
|6,54
|625.953.989
|% 0,15
|
|DOHOL
|3,07
|247.066.715
|% 2,68
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2564
|8,2587
|% 0,30
|
|Euro
|10,0475
|10,0535
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,6099
|11,6682
|% 1,12
|
|Frank
|9,1337
|9,1887
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1954
|2,2064
|% 0,30
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|8,89
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,38
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,78
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,07
|
|B. Petrol
|68,99
|68,99
|0,71
|