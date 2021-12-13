***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.12.2021 19:38
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 10.12.2021 tarihinde yayınladığı raporda, İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi' nin Uzun Vadeli Yerel Para Kredi Notu'nun görünümünü Durağan'dan Negatif'e çevirirken,ilgili notu B+ olarak teyit etmiştir.
Şirketimiz'in güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir
Uzun Vadeli Yabancı Para B+ /Negatif Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para B+/Negatif Görünüm
Ulusal Uzun Vadeli Notu A+(tur) Durağan Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para B
Kısa Vadeli Yerel Para B
Desteklenme Notu 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982986
BIST
18:052.102
En Yüksek
|Değişim
|: 3,24%
|| 66,03
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.035
|
2.116
En Düşük
2.048
18:0513,8301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0025
|Açılış
|: 14,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9300
|
13,8567
En Düşük
13,7980
18:0515,6287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0115
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,7056
En Düşük
15,5814
18:05795,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,79
|Açılış
|: 794,92
|
|Önceki Kapanış
|: 795,87
|
839,56
En Düşük
783,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|21,34
|89.954.464
|% 10,00
|
|MIATK
|33,88
|273.904.925
|% 10,00
|
|SODSN
|33,00
|2.196.229
|% 10,00
|
|UTPYA
|13,64
|4.780.134
|% 10,00
|
|SONME
|37,62
|5.009.818
|% 10,00
|
|DOBUR
|124,20
|2.635.400
|% -10,00
|
|RNPOL
|14,32
|88.305.509
|% -9,99
|
|TUCLK
|17,22
|142.437.600
|% -9,98
|
|TUREX
|13,59
|22.440.785
|% -9,94
|
|MMCAS
|3,94
|1.704.428
|% -9,84
|
|GARAN
|11,92
|3.920.707.600
|% 1,62
|
|KRDMD
|11,46
|3.296.378.059
|% 5,23
|
|THYAO
|22,64
|3.172.106.159
|% 1,80
|
|PETKM
|9,94
|3.127.441.165
|% 7,23
|
|SISE
|16,14
|2.621.524.878
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,53
|1.532.403.299
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,73
|2.024.643.635
|% 5,07
|
|GARAN
|11,92
|3.920.707.600
|% 1,62
|
|PETKM
|9,94
|3.127.441.165
|% 7,23
|
|KRDMD
|11,46
|3.296.378.059
|% 5,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8253
|13,8301
|% -0,02
|
|Euro
|15,5987
|15,6287
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,2285
|18,3199
|% -0,76
|
|Frank
|14,9364
|15,0264
|% -0,54
|
|Riyal
|3,6763
|3,6948
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|1,16
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|5.365
|5.446
|77,00
|
|Tam
|5.342
|5.493
|97,79
|
|Yarım
|2.582
|2.657
|47,30
|
|Çeyrek
|1.295
|1.329
|23,65
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,38
|74,38
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
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