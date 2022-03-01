***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 25.02.2022 tarihinde yayınladığı raporda metodoloji değişikliğine gitmiştir.Şirketimiz'in güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidirUzun Vadeli Yabancı Para B /Negatif GörünümUzun Vadeli Yerel Para B+/Negatif GörünümUlusal Uzun Vadeli Notu A+(tur) Durağan GörünümKısa Vadeli Yabancı Para BKısa Vadeli Yerel Para BHissedar Destek Notu Bhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005814BIST