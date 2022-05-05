***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 29.04.2022 tarihinde yayınladığı raporda, İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi' nin Ulusal Uzun Vadeli Notu'nun görünümünü Durağan'dan Negatif'e çevirirken,ilgili notu A+(tur) olarak teyit etmiştir.Şirketimiz'in güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidirUzun Vadeli Yabancı Para B /Negatif GörünümUzun Vadeli Yerel Para B+/Negatif GörünümUlusal Uzun Vadeli Notu A+(tur) Negatif GörünümKısa Vadeli Yabancı Para BKısa Vadeli Yerel Para BHissedar Destek Notu Bhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027018BIST