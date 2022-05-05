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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

05.05.2022 22:54
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 29.04.2022 tarihinde yayınladığı raporda, İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi' nin Ulusal Uzun Vadeli Notu'nun görünümünü Durağan'dan Negatif'e çevirirken,ilgili notu A+(tur) olarak teyit etmiştir. 
Şirketimiz'in güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir
Uzun Vadeli Yabancı Para   B /Negatif Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para  B+/Negatif Görünüm
Ulusal Uzun Vadeli Notu A+(tur) Negatif Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para B
Kısa Vadeli Yerel Para B
Hissedar Destek Notu B 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027018


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CRDFA 2,75 27.243.046 % 10,00  
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Tam 6.027 6.177 -28,85  
Yarım 2.913 2.988 -13,95  
Çeyrek 1.461 1.494 -6,98  
Gümüş.Ons 22,50 22,56 0,01  
Gümüş Gr. 10,75 10,77 0,01  
B. Petrol 111 111 0,62  
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