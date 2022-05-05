***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.05.2022 22:54
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 29.04.2022 tarihinde yayınladığı raporda, İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi' nin Ulusal Uzun Vadeli Notu'nun görünümünü Durağan'dan Negatif'e çevirirken,ilgili notu A+(tur) olarak teyit etmiştir.
Şirketimiz'in güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir
Uzun Vadeli Yabancı Para B /Negatif Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para B+/Negatif Görünüm
Ulusal Uzun Vadeli Notu A+(tur) Negatif Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para B
Kısa Vadeli Yerel Para B
Hissedar Destek Notu B
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027018
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 35,71
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
18:0514,8833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0223
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8833
En Düşük
14,8503
18:0515,7164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0043
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7164
En Düşük
15,6709
18:05896,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,09
|Açılış
|: 896,80
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
898,31
En Düşük
896,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|18,15
|6.774.869
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.227.985
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.243.046
|% 10,00
|
|GZNMI
|33,52
|14.493.722
|% 9,97
|
|TIRE
|15,44
|11.466.161
|% 9,97
|
|DAGHL
|21,14
|6.912.845
|% -9,97
|
|DITAS
|25,84
|41.175.436
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,21
|165.082.198
|% -7,79
|
|AKGRT
|3,16
|75.831.984
|% -6,23
|
|ETILR
|9,90
|14.965.688
|% -5,71
|
|THYAO
|42,68
|3.308.438.993
|% 3,44
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 3,81
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% -1,57
|
|EREGL
|33,50
|1.535.239.399
|% -0,18
|
|TUPRS
|245,30
|1.425.874.485
|% 4,74
|
|ODAS
|2,66
|1.117.983.537
|% 8,57
|
|EKGYO
|2,71
|737.057.456
|% 1,88
|
|YKBNK
|4,84
|1.197.215.355
|% -0,62
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% -1,57
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 3,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8528
|14,8923
|% 0,21
|
|Euro
|15,6759
|15,7379
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,3338
|18,4257
|% 0,17
|
|Frank
|15,0407
|15,1313
|% 0,13
|
|Riyal
|3,9529
|3,9727
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|-0,20
|
|Altın Gr.
|897
|897
|0,53
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,56
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,01
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KNFRT
Yüzde 8.95 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 397, 437 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 5.36 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 408, 817 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 33, 186.00 milyon TL de
-
17:57SKTAS
Yüzde 6.68 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 816, 789 adet işlem
-
17:56FRIGO
Yüzde 8.18 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 198 adet işlem