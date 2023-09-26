***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.09.2023 17:21
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 26.09.2023 tarihinde yayınladığı raporda, İş Finansal Kiralama A.Ş.'nin aşağıda yer verilen notlarını teyit etmiş, ilgili notlarının "Negatif" olan görünümlerini ise "Durağan" olarak güncellemiştir.
Şirketimiz'in güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir
Uzun Vadeli Yabancı Para Notu: B- /Görünüm: Durağan
Uzun Vadeli Yerel Para Notu: B /Görünüm: Durağan
Ulusal Uzun Vadeli Notu: A+(tur) /Görünüm: Durağan
Kısa Vadeli Yabancı Para Notu: B
Kısa Vadeli Yerel Para Notu: B
Hissedar Destek Notu: b-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197409
BIST