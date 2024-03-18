***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.03.2024 18:12
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 15.03.2024 tarihinde yayınladığı raporda, İş Finansal Kiralama A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para notunu B-'den B'ye yükseltmiş olup ilgili not ile Uzun Vadeli Yerel Para notunun görünümlerini Durağan'dan Pozitif'e çevirmiştir.
Hissedar Destek Notunu da b-'den b'ye yükseltmiştir.
Şirketimiz'in güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir
Uzun Vadeli Yabancı Para Notu: B /Görünüm: Pozitif
Uzun Vadeli Yerel Para Notu: B /Görünüm: Pozitif
Ulusal Uzun Vadeli Notu: A+(tur) /Görünüm: Durağan
Kısa Vadeli Yabancı Para Notu: B
Kısa Vadeli Yerel Para Notu: B
Hissedar Destek Notu: b
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259944
BIST