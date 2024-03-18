***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 15.03.2024 tarihinde yayınladığı raporda, İş Finansal Kiralama A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para notunu B-'den B'ye yükseltmiş olup ilgili not ile Uzun Vadeli Yerel Para notunun görünümlerini Durağan'dan Pozitif'e çevirmiştir.Hissedar Destek Notunu da b-'den b'ye yükseltmiştir.Şirketimiz'in güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidirUzun Vadeli Yabancı Para Notu: B /Görünüm: PozitifUzun Vadeli Yerel Para Notu: B /Görünüm: PozitifUlusal Uzun Vadeli Notu: A+(tur) /Görünüm: DurağanKısa Vadeli Yabancı Para Notu: BKısa Vadeli Yerel Para Notu: BHissedar Destek Notu: bhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259944BIST