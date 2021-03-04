***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıŞirket yatırımcı konferansı düzenlememiş ve herhangi bir yatırımcı konferansına katılmamıştır.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909887Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmamaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıİlke 1.3.9. kapsamında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem mevcut değildir.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesi kapsamında gerçekleşen bir ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında kamuya açıklanacak seviyede gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıhttps://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/bagis-politikasi/Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/269935Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMenfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı Esas Sözleşme'de Madde 20 ve Genel Kurul İç Yönergesinde Madde 5 ile hükme bağlanmıştır.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi2019 yılına ilişkin Genel Kurul toplantısına, pay sahipleri ve temsilcileri dışında Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız denetim firmasının temsilcisi katılmış ve Şirket çalışanları gibi bazı menfaat sahipleri Şirketimizin bilgisi dahilinde toplantıya gözlemci olarak katılım göstermiştir.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıEvet (Yes)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları(A) grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyelerini aday gösterme ve ana sözleşmede yapılacak değişiklikler için muvafakatının aranması imtiyazı bulunmaktadır. A grubu pay sahiplerinin her bir A grubu payları için 600.000.000 adet oy hakkı bulunmaktadır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 29,461.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/kar-dagitim-politikasi/Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniSermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 84.292 bin TL den, 24.537 bin TL geçmiş yıl zararlarının indirilmesi ve Şirket yasal kayıtlarında yer alan 102.557 bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 5.128 bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması sonucu ulaşılan 54.627 bin TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması, Şirketin yasal kayıtlara göre net dönem karı içinde yer alan 1.552 bin TL tutarındaki ertelenmiş vergi giderinin daha önceki dönemlerde şirketin ertelenmiş vergi gelirlerinden oluşan ve dağıtıma konu edilemeyen ertelenmiş vergi yedeklerinden mahsup edilerek olağanüstü yedekler hesabına transfer edilmesine karar verilmiştir.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831789Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı24/03/2020 0 % 60,92 % 0,02 % 60,9 https://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/genel-kurul-tutanaklari-ve-hazirun-cetveli/ https://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul Bulunmamaktadır. 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831789İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetim Uygulamaları/Kurumsal Yönetim Uyum Raporu/Denetimden Sorumlu KomiteFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetim Uygulamaları/Kurumsal Yönetim Uyum Raporu/Kurumsal Yönetim KomitesiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Aday Gösterme Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Kurumsal Yönetim Uygulamaları/Kurumsal Yönetim Uyum Raporu/Kurumsal Yönetim KomitesiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetim Uygulamaları/Kurumsal Yönetim Uyum Raporu/Riskin Erken Saptanması KomitesiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Ücretlendirme Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Kurumsal Yönetim Uygulamaları/Kurumsal Yönetim Uyum Raporu/Kurumsal Yönetim Komitesi4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim Uygulamaları/Özet Yönetim Kurulu Faaliyet RaporuKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıhttps://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ucretlendirme-politikasi/Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim Uygulamaları/Kurumsal Yönetim Uyum Raporu / Mali HaklarBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 Alınan komite kararları iletilmekte, YK toplantılarında sözlü bilgi sunulmaktadır.Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 75 % 50 4 Alınan komite kararları iletilmekte, YK toplantılarında sözlü bilgi sunulmaktadır.Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 4 Alınan komite kararları iletilmekte, YK toplantılarında sözlü bilgi sunulmaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi22.12.2020Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiMurat Bilgiç (Yönetim Kurulu Başkanı), O.Tufan Kurbanoğlu (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıİç Denetim Bölümü, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Bölümü tarafndan Denetimden Sorumlu Komite'ye 21 adet, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne 12 adet rapor sunulmuştur.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıKurumsal Yönetim Uygulamaları/ Özet Yönetim Kurulu Faaliyet RaporuYönetim kurulu başkanının adıMurat Bilgiçİcra başkanı / genel müdürün adıMehmet KarakılıçYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı olan Genel Müdür ayrı kişilerdir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıSöz konusu bilgi, faaliyet raporunun içinde yer alan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun "Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları" bölümünde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıBulunmamaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranı1 kişi %9,09Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıMurat BİLGİÇ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 09/06/2016 - Hayır (No) Evet (Yes)Olgun Tufan KURBANOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/03/2014 - Hayır (No) Evet (Yes)Mehmet KARAKILIÇ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/05/2017 - Hayır (No) Evet (Yes)Ayşe Botan BERKER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 23/03/2018 Faaliyet raporunda yer almaktadır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Selim YAZICI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 23/03/2018 Faaliyet raporunda yer almaktadır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Mustafa Ertan TANRIYAKUL İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 24/03/2020 Faaliyet raporunda yer almaktadır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Hasan HEPKAYA İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/01/2017 - Hayır (No) Evet (Yes)Necati ÇAĞLAR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 18/08/2020 - Hayır (No) Evet (Yes)Doruk YURTKURAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/08/2018 - Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/calisanlara-yonelik-tazminat-politikasi/Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıBulunmamaktadır.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıDenetimden Sorumlu Komite- Kurumsal Yönetim KomitesiŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriŞikayete konu işlemler ilgili menfaat sahibi tarafından Şirket içi platformlar veya Şirket internet sitesi üzerinden doğrudan muhataplarına, İç Denetim Bölümüne, Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ve Şirket Üst Yönetimine aktarılabilmekte, yapılan bildirimler Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'ye iletilmektedir.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıhttps://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/menfaat-sahipleri-politikasi/Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıÇalışanların yönetime katılımı yıllık performans değerlendirme toplantıları, Şirket içi öneri sistemi, Genel Müdüre mesaj hattı ve Şirket bünyesinde yapılan yıllık toplantılar vasıtasıyla sağlanmaktadır.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü Şirket organizasyon yapısı ve mevcut uygulamalar, her yönetici pozisyonuna altında bağlı çalışanının yetiştirilmesi ve yönetici adayı olarak değerlendirilmesi şeklinde olup, kilit yönetici pozisyonlarına atamalar Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttps://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler/ https://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/menfaat-sahipleri-politikasi/Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttps://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler/İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıBulunmamaktadır.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler/Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerKurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Şirket , kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde toplumsal hayata ve çevreye katkıda bulunmak üzere çeşitli faaliyetler gerçekleştirmekte olup, bu doğrultuda yürütülen sektörel çalışmaların yanı sıra eğitim, sağlık, çevrenin korunması gibi sosyal sorumluluk kapsamına giren konularla ilgili destek vermektedir.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerŞirket, uluslararası normlar ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadeleyi önemli bir ilke olarak benimseyerek, gerek Birlik üyesi şirketlerle, gerekse konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla ve yetkili mercilerle işbirliği yapmaya özen gösterir. Şirket, iç bünyesinde bu amaca yönelik olarak Yönetim Kurulu onayı ile "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası" yayınlanmış olup, Şirket bu konuda gerekli önlemler alır ve Çalışanlar için eğitim programları düzenler.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıhttps://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümOrtaklık Yapısı, https://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/sirket-bilgileri/ortaklik-yapisi/ bölümünde yer almaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından açıklanan Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişilere ait bilgiler https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/988-is-finansal-kiralama-a-s linkinde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim Uygulamaları/ Yönetim Kurulub) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim Uygulamaları/ Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığıc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim Uygulamaları/ Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslarıç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim Uygulamaları/ Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporud) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim Uygulamaları/ Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporue) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim Uygulamaları/ Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKarşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıGenel Değerlendirme / İnsan Kaynakları ve Eğitimİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu toplantısına ilişkin bilgi ve belgelerin kural olarak toplantıdan asgari 3 gün öncesinde tüm üyeler ile paylaşılmasına özen gösterilmektedir.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıİlgili hususlar kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgileri bölümünde bulunan Şirket ana sözleşmesinin 11. maddesinde yer almaktadır.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıKurumsal Yönetim Uyum Raporu / Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/363138Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) M. Ertan TANRIYAKUL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) A. Botan BERKER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Selim YAZICI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Selim YAZICI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) M. Ertan TANRIYAKUL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Doruk YURTKURAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Neslihan ORUÇ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) A. Botan BERKER Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Doruk YURTKURAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915241BIST