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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

02.11.2020 15:52
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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
02/11/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
02/11/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
02/11/2020
Açıklama

Şirketimiz, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin kurumsal yönetim derecelendirme çalışmalarının yürütülmesine ilişkin olarak, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. ile 02.11.2020 tarihinde, 2 yıl süreli kurumsal yönetim derecelendirme sözleşmesi imzalamıştır.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885403


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