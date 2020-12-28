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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

28.12.2020 18:50



***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
02/11/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
02/11/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/12/2020
Açıklama

Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme notu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 10 üzerinden 9,21 olarak belirlenmiştir.
  
Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiş olup ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.
İlgili rapor Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
88,62 96,12 89,43 92,92 92,13




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895263


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DAGHL 13,86 2.448.447 % 10,00  
JANTS 317,90 236.728.829 % 10,00  
ORMA 13,86 1.458.211 % 10,00  
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Tam 2.974 3.049 -44,54  
Yarım 1.438 1.475 -21,54  
Çeyrek 721 738 -10,77  
Gümüş.Ons 26,35 26,38 0,57  
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