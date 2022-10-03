***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.10.2022 17:10
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 03.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11573 sayılı Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin yazısına istinaden
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" olağandışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8.maddesine göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066791
BIST
17:363.380
En Yüksek
|Değişim
|: 6,28%
|| 199,75
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.380
En Düşük
3.196
17:3618,5455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0438
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
17:3618,2430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1067
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
17:361.007,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 18,96
|Açılış
|: 1.007,14
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.008,27
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler17:36
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|100.207.826
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.167.027.526
|% 9,98
|
|ISCTR
|8,27
|1.576.415.088
|% 9,97
|
|VAKBN
|7,62
|1.300.060.494
|% 9,96
|
|ULUFA
|4,50
|12.452.974
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|441.676
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|23.092.232
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,71
|30.724.494
|% -6,78
|
|THYAO
|77,30
|6.333.111.663
|% 9,49
|
|SASA
|70,95
|3.317.646.484
|% 4,03
|
|ASELS
|31,68
|2.484.844.621
|% 8,12
|
|YKBNK
|7,77
|2.276.213.972
|% 9,90
|
|TUPRS
|318,50
|2.167.027.526
|% 9,98
|
|EKGYO
|4,22
|2.112.903.114
|% 9,04
|
|YKBNK
|7,77
|2.276.213.972
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,97
|531.432.548
|% 6,49
|
|TSKB
|2,63
|615.697.639
|% 7,35
|
|HALKB
|7,67
|1.585.573.482
|% 9,89
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5358
|18,5434
|% 0,23
|
|Euro
|18,2170
|18,2453
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,8508
|20,9554
|% 1,20
|
|Frank
|18,6998
|18,8125
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9176
|4,9422
|% 0,15
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|25,61
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.007
|18,40
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.754
|6.821
|89,00
|
|Yarım
|3.286
|3.332
|41,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.666
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,41
|1,36
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,85
|
|B. Petrol
|89,15
|89,15
|4,01
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:51TUPRS
Yüzde 9.98 oranında artışla 318.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 014, 210 adet işlem
-
17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 246, 59 artarak (% 7.13 ) 3, 704
-
17:49
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, SKBNK
-
17:49
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, ASELS
-
17:49XU100
Endeks 3, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 6, 19 üstünde . İşlem hacmi 56, 323.00 milyon TL de