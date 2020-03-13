***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2020 19:09
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu doğrultusunda, Sn. Prof.Dr. Selim Yazıcı, Sn. Dr. A.Botan Berker, Sn. Ertan Tanrıyakul, Sn. Nigün Türeoğlu ve
Sn. Gökben Karaaslan Aksoy'un, 24 Mart 2020 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olarak sunulmalarına karar verilmiştir. Sn. Prof.Dr. Selim Yazıcı, Sn. Dr. A.Botan Berker,
Sn. Ertan Tanrıyakul, Sn. Nigün Türeoğlu ve Sn. Gökben Karaaslan Aksoy'un
özgeçmişleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828952
BIST
18:0595.605
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 1.965,72
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
18:056,3389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0216
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3389
En Düşük
6,2512
18:057,0180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0549
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
18:05310,25
En Yüksek
|Değişim
|: -3,15%
|| -10,11
|Açılış
|: 310,25
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
306,30
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|822.878
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|41.754.536
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|16.037.094
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|62.441.876
|% 10,00
|
|ISBTR
|31.322,30
|1.986.915
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,16
|9.868.800
|% -13,71
|
|ECZYT
|9,81
|70.242.373
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|284.659
|% -10,00
|
|ECILC
|4,06
|293.964.758
|% -9,98
|
|DEVA
|9,57
|118.886.754
|% -9,97
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 4,52
|
|THYAO
|9,14
|1.207.869.154
|% 7,78
|
|GARAN
|9,01
|724.084.615
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|EREGL
|8,04
|408.603.902
|% -1,35
|
|ODAS
|1,38
|345.214.924
|% 4,55
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|IHLGM
|0,95
|186.376.180
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,21
|368.354.634
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,20
|177.507.234
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7783
|7,8174
|% -1,68
|
|Frank
|6,6019
|6,6417
|% -0,92
|
|Riyal
|1,6830
|1,6915
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.523
|1.523
|-53,82
|
|Altın Gr.
|309
|309
|-11,60
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.105
|2.159
|-8,76
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,24
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|14,54
|14,57
|-1,27
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,26
|
|B. Petrol
|34,19
|34,19
|0,97
|
Seans Raporu
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17:59THYAO
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS