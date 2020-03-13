***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu doğrultusunda, Sn. Prof.Dr. Selim Yazıcı, Sn. Dr. A.Botan Berker, Sn. Ertan Tanrıyakul, Sn. Nigün Türeoğlu veSn. Gökben Karaaslan Aksoy'un, 24 Mart 2020 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olarak sunulmalarına karar verilmiştir. Sn. Prof.Dr. Selim Yazıcı, Sn. Dr. A.Botan Berker,Sn. Ertan Tanrıyakul, Sn. Nigün Türeoğlu ve Sn. Gökben Karaaslan Aksoy'unözgeçmişleri ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828952BIST