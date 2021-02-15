***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin15.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,"İş Finansal Kiralama A.Ş. Menfaat Sahipleri Politikası" ve "İş Finansal Kiralama A.Ş. Ücretlendirme Politikası" nın güncellenmesine, yeni hallerinin Ek'teki şekilleriyle onaylanmasına ve ilgili mevzuat uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909647BIST