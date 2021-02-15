***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2021 16:10
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin15.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
"İş Finansal Kiralama A.Ş. Menfaat Sahipleri Politikası" ve "İş Finansal Kiralama A.Ş. Ücretlendirme Politikası" nın güncellenmesine, yeni hallerinin Ek'teki şekilleriyle onaylanmasına ve ilgili mevzuat uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909647
BIST
17:281.560
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 21,55
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
17:286,9593
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0764
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
17:288,4428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0832
|Açılış
|: 8,4450
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|Önceki Kapanış
|: 8,5050
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8,5534
En Düşük
8,4300
17:28406,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -5,36
|Açılış
|: 406,73
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,20
BIST En Aktif Hisseler17:28
|VAKFN
|12,32
|12.589.877
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|276.597
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.185.396
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|KRGYO
|6,88
|199.342.531
|% -9,47
|
|KOZAL
|152,50
|3.897.178.756
|% 5,76
|
|SASA
|37,86
|1.702.505.345
|% 9,99
|
|THYAO
|12,32
|1.175.365.404
|% 2,67
|
|GUBRF
|72,35
|940.315.544
|% 4,63
|
|PETKM
|5,11
|873.900.596
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,54
|453.004.185
|% 0,79
|
|PETKM
|5,11
|873.900.596
|% 2,61
|
|ALBRK
|2,31
|306.044.898
|% 3,12
|
|SKBNK
|1,45
|190.803.852
|% 0,69
|
|GSDHO
|2,74
|357.819.695
|% 1,48
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9549
|6,9593
|% -1,09
|
|Euro
|8,4357
|8,4428
|% -0,98
|
|Sterlin
|9,6376
|9,6859
|% -0,81
|
|Frank
|7,7759
|7,8227
|% -1,03
|
|Riyal
|1,8483
|1,8576
|% -1,16
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-1,52
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-5,47
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,11
|63,11
|0,68
|