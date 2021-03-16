***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2021 16:20
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu doğrultusunda, Sn. Prof.Dr. Selim Yazıcı, Sn. Dr. A.Botan Berker ve Sn. Ertan Tanrıyakul' un, 26 Mart 2021 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olarak sunulmalarına karar verilmiştir. Sn. Prof.Dr. Selim Yazıcı, Sn. Dr. A.Botan Berker ve Sn. Ertan Tanrıyakul özgeçmişleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918456
BIST
17:391.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,93
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
17:397,5080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0247
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
17:398,9469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0414
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
17:39418,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,60
|Açılış
|: 418,93
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler17:39
|KRTEK
|13,53
|24.330.716
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|10.723.123
|% 10,00
|
|SANKO
|14,53
|36.290.519
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.528.056
|% 9,98
|
|FROTO
|208,40
|1.066.746.645
|% 9,97
|
|GRNYO
|3,37
|15.502.107
|% -7,42
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|LINK
|44,84
|52.410.249
|% -6,82
|
|LIDFA
|4,00
|28.741.075
|% -6,76
|
|MERIT
|280,00
|386.495
|% -6,35
|
|GARAN
|8,91
|1.331.363.006
|% 2,18
|
|KOZAL
|125,90
|1.266.014.511
|% 1,94
|
|OTKAR
|442,50
|1.190.908.987
|% 1,49
|
|FROTO
|208,40
|1.066.746.645
|% 9,97
|
|GSRAY
|4,23
|802.650.318
|% 7,09
|
|GSRAY
|4,23
|802.650.318
|% 7,09
|
|EKGYO
|2,25
|409.266.457
|% 0,90
|
|GARAN
|8,91
|1.331.363.006
|% 2,18
|
|TSKB
|1,71
|187.180.555
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,78
|789.272.058
|% 2,50
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5023
|7,5080
|% -0,33
|
|Euro
|8,9359
|8,9469
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,3759
|10,4280
|% -0,64
|
|Frank
|8,0591
|8,1076
|% -0,39
|
|Riyal
|1,9919
|2,0019
|% -0,54
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|4,95
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,09
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,07
|
|B. Petrol
|67,83
|67,83
|-1,05
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:51UTPYA
Yüzde 8.56 oranında artışla 42.60 lira fiyatla işlem gören hissede 593, 729 adet işlem
-
17:50VAKFN
Yüzde 9.87 oranında artışla 29.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 295, 994 adet işlem
-
17:45ACSEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.98 lira fiyatla işlem gören hissede 906, 167 adet işlem
-
17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 41 artarak (% 0.62 ) 1, 365
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BLCYT, ACSEL, ULAS, VESBE, DOKTA, BRMEN, SANKO, VAKFN, UZERB, UMPAS