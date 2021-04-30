***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2021 17:33
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Sayın Mehmet Karakılıç, bu görevlerinden 30.04.2021 itibariyle istifa etmek suretiyle ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933472
BIST
17:561.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,94
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
17:568,2940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0910
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3156
En Düşük
8,1830
17:569,9864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0226
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0454
En Düşük
9,9251
17:56473,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,93
|Açılış
|: 473,19
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
473,34
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler17:56
|ARMDA
|52,25
|1.329.484
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,37
|167.954.173
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.529.245
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.623.632
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KRTEK
|11,70
|71.754.125
|% -10,00
|
|VAKFN
|26,28
|107.361.310
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,28
|106.588.852
|% -9,67
|
|KOZAL
|113,70
|1.323.484.904
|% 4,89
|
|EREGL
|19,19
|1.113.615.682
|% -0,36
|
|THYAO
|12,23
|885.106.394
|% 2,09
|
|PETKM
|6,73
|874.897.481
|% 0,45
|
|GARAN
|7,22
|746.500.312
|% -0,14
|
|PETKM
|6,73
|874.897.481
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,82
|227.920.319
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|262.580.351
|% 0,48
|
|GARAN
|7,22
|746.500.312
|% -0,14
|
|DOHOL
|2,96
|257.936.084
|% 2,42
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2880
|8,2940
|% 1,11
|
|Euro
|9,9747
|9,9864
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,4608
|11,5183
|% 0,55
|
|Frank
|9,0635
|9,1181
|% 0,88
|
|Riyal
|2,2068
|2,2178
|% 1,23
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,50
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,09
|
|B. Petrol
|66,60
|66,60
|-1,45
|