***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2021 14:43
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
Şirketimizin Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine Sayın Uygar Şafak ÖĞÜN' ün seçilmesine ve kendisine birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935655
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BIST En Aktif Hisseler14:40
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
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|TGSAS
|15,25
|7.454.782
|% 9,95
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|CANTE
|5,09
|185.100.138
|% 9,94
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|TKNSA
|8,30
|182.675.952
|% 9,93
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|INVEO
|131,90
|100.687.620
|% 9,92
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|VAKFN
|13,99
|2.961.151
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|FORMT
|1,29
|9.983.329
|% -6,52
|
|PEKGY
|1,30
|40.607.469
|% -5,80
|
|GARAN
|7,68
|770.690.641
|% -0,52
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|THYAO
|13,19
|732.837.267
|% 1,54
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|KRDMD
|8,62
|637.438.985
|% 1,65
|
|PETKM
|6,53
|627.444.980
|% 0,00
|
|KOZAL
|130,10
|608.552.020
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,13
|285.258.357
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|205.797.981
|% 1,63
|
|GARAN
|7,68
|770.690.641
|% -0,52
|
|PETKM
|6,53
|627.444.980
|% 0,00
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|DOHOL
|3,07
|247.385.087
|% 2,68
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|14:40
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,2549
|8,2577
|% 0,29
|
|Euro
|10,0464
|10,0544
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,6205
|11,6788
|% 1,21
|
|Frank
|9,1374
|9,1924
|% 0,37
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|Riyal
|2,1956
|2,2066
|% 0,30
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|14:40
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.838
|1.838
|6,59
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,34
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|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
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|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|0,22
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|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,09
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|B. Petrol
|68,78
|68,78
|0,50
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