***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2022 17:21
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu doğrultusunda, Sn. Prof.Dr. Selim Yazıcı, Sn. Dr. A.Botan Berker ve Sn. M. Coşkun Cangöz' ün, 25 Mart 2022 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olarak sunulmalarına karar verilmiştir. Sn. Prof.Dr. Selim Yazıcı, Sn. Dr. A.Botan Berker ve Sn. M. Coşkun Cangöz' ün özgeçmişleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009542
BIST
17:112.064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 22,40
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.043
17:1114,6956
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,1589
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,6269
17:1116,1696
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,1747
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,1150
17:11930,36
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -21,66
|Açılış
|: 930,36
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
927,27
BIST En Aktif Hisseler17:11
|GRSEL
|10,96
|23.102.628
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.632.502
|% 9,93
|
|MEPET
|2,29
|17.368.537
|% 9,05
|
|FORMT
|1,09
|75.895.702
|% 9,00
|
|ALARK
|19,91
|285.409.854
|% 7,91
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,62
|41.054.693
|% -5,41
|
|AKFGY
|2,54
|110.231.793
|% -4,15
|
|IHAAS
|11,35
|6.048.496
|% -4,14
|
|SKTAS
|3,00
|14.858.743
|% -3,85
|
|THYAO
|26,92
|5.555.727.486
|% 4,58
|
|KRDMD
|15,04
|3.940.865.687
|% -2,15
|
|SISE
|13,67
|2.044.839.513
|% 3,88
|
|EREGL
|34,18
|1.585.230.504
|% -1,27
|
|GARAN
|11,74
|1.439.250.964
|% 0,17
|
|KRDMD
|15,04
|3.940.865.687
|% -2,15
|
|DOHOL
|3,26
|691.879.785
|% 4,49
|
|THYAO
|26,92
|5.555.727.486
|% 4,58
|
|ODAS
|1,54
|314.214.445
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,71
|617.698.614
|% 0,82
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6824
|14,6956
|% -1,07
|
|Euro
|16,1440
|16,1696
|% -1,07
|
|Sterlin
|19,2305
|19,3270
|% -0,59
|
|Frank
|15,7484
|15,8433
|% -0,78
|
|Riyal
|3,9157
|3,9354
|% -0,64
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-32,38
|
|Altın Gr.
|928
|928
|-23,91
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,60
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,10
|-0,28
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,14
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866