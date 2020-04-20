***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.04.2020 17:42
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFN72028 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.560.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN72028
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 21.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
İhraç Fiyatı 0,97406
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 75.000.000.- TL nominal değerli, 90 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839351
BIST
18:0598.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 766,06
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
18:056,9495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9500
En Düşük
6,8741
18:057,5559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0186
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5602
En Düşük
7,4695
18:05378,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,96
|Açılış
|: 378,21
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
379,24
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,33
|389.241
|% 10,00
|
|BALAT
|2,42
|263.765
|% 10,00
|
|CASA
|13,75
|153.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.857.669
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|81.399.329
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|7.446.795
|% -9,98
|
|ITTFH
|2,73
|182.132.149
|% -9,90
|
|SANFM
|6,74
|13.224.438
|% -9,89
|
|SODSN
|20,00
|204.125
|% -9,28
|
|UZERB
|2,61
|284.495
|% -8,42
|
|GARAN
|8,39
|853.628.264
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|729.061.821
|% 1,03
|
|THYAO
|10,64
|688.471.512
|% 1,14
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|MGROS
|29,76
|438.867.436
|% 2,06
|
|ODAS
|1,61
|359.149.208
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,09
|212.583.656
|% 3,81
|
|KRDMD
|2,27
|324.724.339
|% 6,57
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|YKBNK
|2,01
|266.814.407
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6296
|8,6729
|% -0,10
|
|Frank
|7,1592
|7,2023
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8463
|1,8555
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|10,04
|
|Altın Gr.
|378
|378
|3,01
|
|Cumhuriyet
|2.425
|2.484
|-39,20
|
|Tam
|2.497
|2.560
|-36,60
|
|Yarım
|1.213
|1.244
|-19,60
|
|Çeyrek
|608
|622
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|15,33
|15,37
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|26,58
|26,58
|-1,50
|