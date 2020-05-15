***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.05.2020 17:59
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFN52012 ISIN kodlu bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.560.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 178
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN52012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 19.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 122.000.000
İhraç Fiyatı 0,94537
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.05.2020
Kayıt Tarihi 14.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.05.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen TRFISFN52012 ISIN kodlu, 122.000.000 TL nominal tutarlı 15.05.2020 vade tarihli bononun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845485
BIST