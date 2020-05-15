***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFISFN52012 ISIN kodlu bononun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 4.560.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 15.05.2020Vade (Gün Sayısı) 178Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISFN52012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 19.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 122.000.000İhraç Fiyatı 0,94537Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.05.2020Kayıt Tarihi 14.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.05.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen TRFISFN52012 ISIN kodlu, 122.000.000 TL nominal tutarlı 15.05.2020 vade tarihli bononun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845485BIST